ANSES incrementó las pensiones en abril: cuánto cobrarán con el bono extra

Este mecanismo busca otorgar previsibilidad, aunque especialistas advierten que el rezago en la aplicación del índice puede generar pérdidas temporales del poder adquisitivo en contextos de alta inflación.

El bono de $70.000: un refuerzo clave para los ingresos

Además del aumento porcentual, ANSES dispuso el pago de un bono extraordinario de $70.000, que se suma a los haberes actualizados.

Este refuerzo económico apunta a compensar parcialmente el impacto inflacionario, especialmente en los sectores más vulnerables del sistema previsional. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran:

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez

Titulares de Pensiones por Vejez

Madres beneficiarias de la Pensión para madres de siete hijos

El bono se acreditará junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuánto cobrarán en abril: montos actualizados

Con la aplicación del aumento y el bono extraordinario, los montos finales que percibirán los beneficiarios quedan definidos de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,45 + $70.000 = $374.255,45

Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez: $266.233,52 + $70.000 = $336.233,52

Pensión para Madres de 7 hijos: $380.319,31 + $70.000 = $450.319,31

Estos valores reflejan el ingreso total que recibirán los beneficiarios durante abril, consolidando tanto el ajuste por movilidad como el refuerzo adicional.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en abril

ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente al cuarto mes del año. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: desde el 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: desde el 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: desde el 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: desde el 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: desde el 15 de abril

Pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: desde el 10 de abril

DNI terminado en 1: desde el 13 de abril

DNI terminado en 2: desde el 14 de abril

DNI terminado en 3: desde el 15 de abril

DNI terminado en 4: desde el 16 de abril

DNI terminado en 5: desde el 17 de abril

DNI terminado en 6: desde el 20 de abril

DNI terminado en 7: desde el 21 de abril

DNI terminado en 8: desde el 22 de abril

DNI terminado en 9: desde el 23 de abril

Cabe destacar que los haberes permanecerán disponibles para su cobro durante varias semanas, lo que permite evitar aglomeraciones en bancos y centros de pago.

El impacto social del aumento: entre el alivio y la preocupación

Si bien el bono de $70.000 representa un alivio inmediato, distintos analistas coinciden en que la recomposición sigue siendo limitada frente al avance de los precios.

En particular, los beneficiarios de pensiones no contributivas se encuentran entre los sectores más vulnerables, ya que sus ingresos suelen estar por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, cada ajuste mensual resulta clave para sostener condiciones mínimas de vida.

Sin embargo, también se advierte que los bonos extraordinarios, al no incorporarse al haber base, no generan un efecto acumulativo en el tiempo, lo que limita su impacto estructural.

Una política en revisión permanente

Desde el Gobierno sostienen que el esquema actual busca equilibrar las cuentas públicas sin descuidar la asistencia social. La combinación de aumentos mensuales por inflación y bonos focalizados aparece como la estrategia elegida para transitar este período económico.

No obstante, el debate sigue abierto:

¿Alcanza este tipo de medidas para sostener el poder adquisitivo?

¿Es necesario rediseñar el sistema previsional en su conjunto?

Mientras tanto, millones de argentinos continúan dependiendo de estas actualizaciones para afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios.

Expectativas para los próximos meses

De cara al futuro, todo indica que el esquema de ajustes mensuales continuará atado a la inflación. Esto implica que los haberes seguirán evolucionando en función de los datos del IPC, aunque siempre con el desfase de dos meses.

Además, no se descarta la continuidad de bonos extraordinarios, especialmente si la inflación se mantiene en niveles elevados.

La incertidumbre económica y la necesidad de asistencia estatal seguirán marcando la agenda previsional, en un contexto donde cada punto porcentual de aumento puede representar una diferencia significativa en la vida cotidiana de los beneficiarios.