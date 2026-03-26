AUH más Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó el aumento y los montos que pagará en abril

Monto total: $136.666

$136.666 Pago directo (80%): $109.332,80

$109.332,80 Monto retenido (20%): $27.333,20

Este esquema busca garantizar el cumplimiento de controles de salud y educación, requisitos necesarios para acceder al total del beneficio.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es mayor:

Total: $445.003

$445.003 Pago directo: $356.002,40

AUH_ANSES

Tarjeta Alimentar de ANSES: los montos de abril 2026

Uno de los puntos clave es que la Tarjeta Alimentar no tuvo actualización.

Los montos se mantuvieron sin cambios:

1 hijo: $52.250

$52.250 2 hijos: $81.936

$81.936 3 o más hijos: $108.062

Esta situación generó una diferencia importante respecto a la AUH, que sí se ajusta mensualmente por inflación.

Cuánto se cobra en total según la cantidad de hijos

Al combinar la AUH (80%) con la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares quedaron de la siguiente manera:

1 hijo: $161.582,80

$161.582,80 2 hijos: $300.601,60

$300.601,60 3 hijos: $436.060,40

$436.060,40 4 hijos: $545.393,20

$545.393,20 5 hijos: $654.726

$654.726 6 hijos: $764.058,80

Estos valores reflejan el ingreso directo mensual, sin contar el 20% retenido que se cobra posteriormente.

El extra clave: complemento leche del Plan de los Mil Días

Para familias con hijos de hasta 3 años, se suma un beneficio adicional. Se trata del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril fue de $51.547. En este caso, una familia con un hijo pequeño que cobre la AUH al 80% y la Tarjeta Alimentar alcanzó un total de:

$213.129,80

Este refuerzo tiene como objetivo garantizar la alimentación en los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo infantil.

Por qué el monto final puede variar

Aunque los valores de la AUH están definidos, el monto que cada familia cobra puede variar. Esto depende de varios factores: