ANSES lanzó un urgente aviso para que millones de personas no se queden sin cobrar

¿Por qué es tan importante presentar la libreta de la AUH?

La AUH es una ayuda económica fundamental para millones de familias en Argentina. Sin embargo, una parte de este beneficio se retiene cada mes como incentivo para que los beneficiarios cumplan con los requisitos de salud y educación. En concreto, ANSES retiene el 20% del monto mensual de la asignación y solo lo entrega cuando se comprueba que los niños están al día con sus controles médicos y escolares.

Por eso, la presentación de la libreta no es solo una formalidad: es la clave para acceder a ese dinero retenido. Si no se entrega antes del 31 de diciembre, el monto acumulado podría perderse, dejando a las familias sin una suma importante que podría ser de gran ayuda al cierre del año.

Pasos para presentar la libreta de la AUH en ANSES

Para facilitar el proceso, ANSES ha simplificado los pasos para que cualquier beneficiario pueda presentar la libreta de manera online o presencial. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Ingresar a mi ANSES: Accede al portal oficial de ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Sección Hijos > Libreta AUH: Consulta la información relacionada con tus hijos o menores a cargo por los que recibes la asignación.

Generar la libreta: Selecciona la opción "Generar Libreta" para descargar el formulario o enviarlo a tu correo electrónico.

Imprimir y completar el formulario: Lleva el formulario al centro de salud para completar los controles médicos y a la escuela para certificar la asistencia.

Subir la libreta completa: Saca una foto del formulario completo y vuelve a ingresar a mi ANSES. En la sección "Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH", sigue las instrucciones para completar el trámite.

Confirmación de recepción: Recibirás un correo electrónico confirmando que ANSES ha recibido correctamente el formulario.

Opciones para quienes no tienen acceso a internet

Si no tienes acceso a internet o se te dificulta realizar el trámite online, puedes hacerlo de manera presencial en cualquier oficina de ANSES. Solo tienes que:

Solicitar el formulario en una oficina de ANSES.

Llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para completarlo.

Regresar a la oficina de ANSES para presentar el formulario completo y asegurarte de que se registre correctamente.

De esta manera, te aseguras de recuperar el 20% acumulado que ANSES retiene cada mes por la AUH.

¿Qué sucede si no presentas la libreta a tiempo?

El no presentar la libreta antes del 31 de diciembre tiene consecuencias importantes. Si no lo haces, no podrás acceder al monto acumulado durante el año. Esto significa que perderías una suma considerable de dinero que podría ser crucial para los gastos familiares. Además, se pone en riesgo el futuro del beneficio, ya que ANSES podría considerar que no se están cumpliendo los requisitos necesarios.

Por eso, es fundamental no dejar este trámite para último momento y cumplir con la presentación lo antes posible.

Esta medida de ANSES no solo tiene un fin económico; su objetivo principal es garantizar el bienestar de los niños y adolescentes en Argentina. Al exigir la libreta con los controles de salud y educación, el organismo asegura que los beneficiarios reciben la atención médica necesaria y asisten a la escuela de manera regular.

Este requisito fomenta la responsabilidad de los padres o tutores y ayuda a que los niños crezcan en mejores condiciones de salud y educación. En definitiva, presentar la libreta es una manera de asegurar el derecho de los niños a un desarrollo pleno.