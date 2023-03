ANSES Moratoria: Se reglamentó el Plan de Pago de Deuda Previsional ¿Cómo saco el turno para jubilarme sin 30 años de aporte?

Mujeres de 60 años o más

Varones de 65 años o más

Esto deja afuera a los hombres entre 55 y 64 años y mujeres entre 50 y 59 años que aún no alcanzaron la edad jubilatoria y que saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes. En un principio se había anticipado que estarían incluidos en el Plan de Pagos, sin embargo la reglamentación no los considera.

Asimismo, la ANSES realizará junto con la AFIP, una evaluación socioeconómica antes de confirmar el otorgamiento de la moratoria, que tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

Patrimonio del Impuesto sobre los Bienes Personales, tenencia de bienes informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor o por la Administración Nacional de Aviación Civil o la Prefectura Naval Argentina o créditos prendarios.

Gastos y consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito.

ANSES Moratoria: Cómo es el Plan de Pago de Deuda Previsional

Las personas que ingresen a la moratoria del Plan de Pago de Deuda Previsional podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

Desde la ANSES aclaran que este beneficio es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

El decreto que establece las características del Plan de Pago de Deuda Previsional, también aclara que el monto a descontar de los haberes de los nuevos jubilados, no podrá exceder las 120 cuotas mensuales y el valor de cada cuota tampoco podrá ser mayor al 30 por ciento del haber mínimo vigente.

De esta manera, el rango de cuotas a pagar se estima en estos valores:

10 años de aportes faltantes: cuota mensual $5.929,97

cuota mensual $5.929,97 15 años de aportes faltantes: cuota mensual $8.594,95

cuota mensual $8.594,95 20 años de aportes faltantes: cuota mensual $11.459,94

cuota mensual $11.459,94 25 años de aportes faltantes: cuota mensual $14.324,92

cuota mensual $14.324,92 27 años de aportes faltantes: cuota mensual $15.470,92

ANSES Moratoria: Cómo saco el turno para jubilarme con el Plan de Pago de Deuda Previsional

Al mismo tiempo que se oficializó la reglamentación del Plan de Pago de Deuda Previsional, la ANSES anunció que ya se encuentran habilitados los turnos para realizar el trámite en las oficinas del organismo.

El trámite es presencial pero es necesario sacar un turno previamente, para lo cual se debe ingresar a www.anses.gob.ary desde Mi ANSES, con CUIT y Clave de Seguridad Social, reservar la fecha para asisitir a alguna de las oficinas de la ANSES.

“Estamos esperando a estos hombres y mujeres que durante tantos años hicieron un esfuerzo que queremos reconocer. Por eso nuestras más de 420 oficinas estarán abiertas para recibirlos e iniciar el camino hacia una nueva etapa de sus vidas”, señaló la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.