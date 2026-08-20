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Confirmado: ANSES paga un extra de $149.425 y estas personas pueden cobrarlo

El monto máximo de la Prestación Alimentar alcanza a las familias con tres o más hijos. Quiénes pueden acceder, cuánto corresponde cobrar según la cantidad de hijos y cómo consultar la acreditación en Mi ANSES.

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Confirmado: ANSES paga un extra de $149.425 y estas personas pueden cobrarlo

Confirmado: ANSES paga un extra de $149.425 y estas personas pueden cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de la Prestación Alimentar, un beneficio destinado a determinados titulares de asignaciones sociales. En agosto, el monto máximo alcanza los $149.425 para las familias que tienen tres o más hijos a cargo.

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El beneficio se acredita de manera automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas, por lo que no es necesario realizar una inscripción ni presentar una solicitud adicional.

ANSES: cuánto paga la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

El monto de la Prestación Alimentar varía de acuerdo con la cantidad de hijos registrados en el grupo familiar:

  • Familias con 1 hijo o titulares de AUE: $72.250.
  • Familias con 2 hijos: $113.299.
  • Familias con 3 o más hijos: $149.425.

La Prestación Alimentar funciona como un complemento de los ingresos que reciben las familias a través de determinadas prestaciones de ANSES.

Quiénes pueden cobrar la Prestación Alimentar

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) a partir de los tres meses de gestación.
  • Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad.
  • Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos o más.

El pago se asigna de manera automática a partir de la información registrada en ANSES. Por eso, es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares.

AUH: cuánto se cobra además de la Prestación Alimentar

La Prestación Alimentar se suma al monto correspondiente de la AUH.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto de la asignación y retiene el 20% restante. Ese porcentaje acumulado puede solicitarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Cómo consultar si te corresponde el pago de ANSES

Los titulares pueden verificar la información de sus prestaciones a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma es posible consultar los datos personales, las prestaciones asignadas y la información relacionada con los pagos.

Para realizar la gestión de la Libreta AUH, se debe ingresar a la sección correspondiente, generar el formulario, completar las certificaciones requeridas y presentar la documentación por los canales habilitados por ANSES.

Una vez que el organismo procesa la documentación, el 20% retenido de la AUH se acredita como complemento, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Por lo tanto, las familias que reciben AUH y cumplen con los requisitos de la Prestación Alimentar pueden consultar en Mi ANSES si tienen asignado el beneficio y verificar el monto que les corresponde cobrar.

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