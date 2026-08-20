Confirmado: ANSES paga un extra de $149.425 y estas personas pueden cobrarlo

Quiénes pueden cobrar la Prestación Alimentar

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Personas que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) a partir de los tres meses de gestación.

a partir de los tres meses de gestación. Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos o más.

El pago se asigna de manera automática a partir de la información registrada en ANSES. Por eso, es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares.

AUH: cuánto se cobra además de la Prestación Alimentar

La Prestación Alimentar se suma al monto correspondiente de la AUH.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto de la asignación y retiene el 20% restante. Ese porcentaje acumulado puede solicitarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Cómo consultar si te corresponde el pago de ANSES

Los titulares pueden verificar la información de sus prestaciones a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma es posible consultar los datos personales, las prestaciones asignadas y la información relacionada con los pagos.

Para realizar la gestión de la Libreta AUH, se debe ingresar a la sección correspondiente, generar el formulario, completar las certificaciones requeridas y presentar la documentación por los canales habilitados por ANSES.

Una vez que el organismo procesa la documentación, el 20% retenido de la AUH se acredita como complemento, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Por lo tanto, las familias que reciben AUH y cumplen con los requisitos de la Prestación Alimentar pueden consultar en Mi ANSES si tienen asignado el beneficio y verificar el monto que les corresponde cobrar.