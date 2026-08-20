Ana Rosenfeld reveló qué pasó en la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Hay deuda..."

"La verdad es que Mauro no pagó. Hizo un pago, pero sigue habiendo deuda pendiente. Hay prohibición de salida del país, todavía no pusieron destino de a dónde podría firmar Mauro un contrato", afirmó.

En esa misma línea, la abogada remarcó que cualquier pedido deberá atravesar las instancias correspondientes y volvió a respaldar su postura en lo que consta formalmente en los expedientes: "Que pida lo que quiera pedir, pero los expedientes traen resultados, que son las sentencias". Y agregó: "Hasta ahora, la verdad salió escrita en una sentencia. Cuando digo que hay un deudor, prohibición de salida y que no se firmó un pasaporte, es real".

Por otro lado, Ana Rosenfeld también se refirió a la relación entre Mauro Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella, y negó las versiones que indicaban que las niñas no podían mantener comunicación con su padre.

"Agrego algo: no hay impedimento de contacto en la actualidad. Teniendo en cuenta que hay un chat con las nenas que mantienen, eso también lo inventan", explicó. Luego fue todavía más contundente: "Es mentira que las nenas tienen bloqueado al papá, tienen un chat con Icardi, la licenciada Mattera y las chicas. Nosotras somos ajenas a este chat".

Finalmente, Rosenfeld dio a conocer una novedad que podría resultar determinante para el futuro del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Según explicó, las partes volverán a encontrarse en Tribunales luego de que se presentara una propuesta destinada a intentar cerrar definitivamente la disputa.

"Se fijó una nueva audiencia porque hicimos una propuesta para terminar, de una vez por todas, con todo este conflicto. La nueva audiencia es el próximo lunes", anunció la abogada, dejando planteado un nuevo capítulo en la extensa batalla judicial que protagonizan la empresaria y el futbolista.

Cómo es el tratamiento médico que debe afrontar Wanda Nara por su salud

Esta semana, Wanda Nara volvió a mostrar en sus redes sociales parte del tratamiento que realiza por la leucemia. La mediática publicó una fuerte imagen en la que se la observa con el brazo extendido mientras se prepara para una extracción de sangre.

“Hoy arranqué así: mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”, escribió junto a la postal, donde también aparecen varios tubos con muestras de sangre.

A raíz de la publicación, el Dr. Guillermo Capuya habló en La mañana con Moria (El Trece) y explicó cómo suelen ser los tratamientos para este tipo de enfermedad.

“Ella dijo que tenía leucemia de tipo mieloide crónica. Hay leucemias agudas, que son las más severas, y las crónicas, que hay dos tipos. Y son enfermedades que han cambiado muchísimo el paradigma”, señaló el especialista.

En esa línea, destacó los avances médicos y aseguró que las terapias dirigidas permitieron modificar notablemente la calidad de vida de los pacientes, dejando en muchos casos atrás tratamientos que afectan numerosas células.

Además, Capuya remarcó la importancia de los controles médicos, ya que esta enfermedad puede detectarse sin que existan síntomas evidentes.

Finalmente, al referirse a la imagen publicada por Wanda, aclaró: “Las imágenes que compartió Wanda son de una extracción común de sangre. Muchas veces estas leucemias se descubren en un análisis de rutina y vos no sentís nada”.