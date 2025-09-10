A24.com

Las frases picantes del nuevo tema de Wanda Nara: ¿expone el calvario que vivió con Mauro Icardi?

Wanda Nara compartió un anticipo de su nuevo tema, que parece tener como emisario a su ex, Mauro Icardi.

10 sept 2025, 19:29
Wanda Nara sorprendió una vez más con un proyecto artístico que promete dar que hablar. La conductora compartió un adelanto de su nuevo tema “Tóxica”, una canción que muchos ya especulan podría estar dedicada a Mauro Icardi o a L-Gante, debido al contenido de la letra y a las imágenes que acompañan el videoclip.

Con una base marcada por el electro pop y una estética visual en tonos fucsia y negro, la “BadBitch” se muestra en el teaser con un body rígido total black, bajando el cierre más allá del escote mientras entona las primeras frases del tema. “Le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica”, se escucha en medio de bajos profundos y sonidos eléctricos. En ese mismo pasaje, aparece la colaboración del rapero español Kaydy Cain, quien suma su impronta con un verso contundente: “Me gusta que seas tóxica y posesiva”.

Wanda Nara confesó su gran estafa y dejó a todos helados

wanda nara confeso su gran estafa y dejo a todos helados

El videoclip propone una puesta en escena cuidada, donde predominan los elementos de advertencia: paredes cubiertas con cintas de peligro, luces de neón y señales de toxicidad que refuerzan la idea conceptual del sencillo. La producción avanza luego hacia imágenes de Wanda posando frente a un grafiti de Kitty, empujando a un hombre tatuado, con el torso desnudo y cadenas doradas. En la siguiente secuencia, el mismo actor aparece tendido en un sillón en una escena cargada de erotismo, donde un plano detalle destaca un tatuaje en su rostro.

Fiel a su estilo, Wanda utilizó sus redes sociales para anunciar que la canción completa estará disponible este miércoles 11 de septiembre. En el posteo compartió no solo fragmentos del videoclip, sino también fotos junto a Kaydy Cain y un detrás de escena que deja ver la intensidad de la grabación.

Cuáles son los temas de la faceta musical de Wanda Nara

Además de su rol como conductora y empresaria, Wanda Nara viene construyendo una faceta como cantante que ya generó repercusión. En 2023 lanzó “Bad Bitch”, su primer sencillo con videoclip incluido, donde se mostró con una estética internacional y ritmos urbanos. Luego presentó “O Bicho Vai Pegar”, una colaboración con artistas brasileños, y ahora prepara el estreno de “Tóxica”, una canción en la que combina sonidos electro pop con la participación del rapero Kaydy Cain.

Cada lanzamiento de Wanda logra instalarse rápidamente en redes sociales, tanto por la producción visual como por las especulaciones sobre si sus letras tienen dedicatorias ocultas a figuras de su vida personal, como Mauro Icardi o L-Gante.

¿Cómo terminó la relación de Wanda Nara y Maxi López?

Después del partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para presentar una de sus apuestas más fuertes del año: la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La presentación oficial de los concursantes estuvo en manos de Wanda Nara y Vero Lozano, quienes revelaron uno a uno los nombres de las figuras que competirán en el famoso reality de cocina.

Con cada sobre, Wanda daba a conocer a un participante y, en algunos casos, sumaba comentarios o recordaba viejas polémicas. Sin embargo, hubo un momento que sorprendió a todos: cuando le tocó anunciar a Maxi López como parte de la competencia.

“¿Sabías esto?”, le preguntó Verónica Lozano. “No. Y me imagino que el canal habrá hecho un esfuerzo enorme por conseguirlo. Es una persona muy cara”, respondió Wanda, dejando ver su sorpresa.

La conductora no esquivó las consultas sobre su vínculo con el padre de sus hijos. “¿Vos seguís cobrando algo de eso?”, retrucó Vero. “No, nuestras cuentas ya las arreglamos hace mucho”, aclaró Wanda con firmeza.

