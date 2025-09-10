Las frases picantes del nuevo tema de Wanda Nara: ¿expone el calvario que vivió con Mauro Icardi?

Embed

Cuáles son los temas de la faceta musical de Wanda Nara

Además de su rol como conductora y empresaria, Wanda Nara viene construyendo una faceta como cantante que ya generó repercusión. En 2023 lanzó “Bad Bitch”, su primer sencillo con videoclip incluido, donde se mostró con una estética internacional y ritmos urbanos. Luego presentó “O Bicho Vai Pegar”, una colaboración con artistas brasileños, y ahora prepara el estreno de “Tóxica”, una canción en la que combina sonidos electro pop con la participación del rapero Kaydy Cain.

Cada lanzamiento de Wanda logra instalarse rápidamente en redes sociales, tanto por la producción visual como por las especulaciones sobre si sus letras tienen dedicatorias ocultas a figuras de su vida personal, como Mauro Icardi o L-Gante.

¿Cómo terminó la relación de Wanda Nara y Maxi López?

Después del partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para presentar una de sus apuestas más fuertes del año: la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La presentación oficial de los concursantes estuvo en manos de Wanda Nara y Vero Lozano, quienes revelaron uno a uno los nombres de las figuras que competirán en el famoso reality de cocina.

Con cada sobre, Wanda daba a conocer a un participante y, en algunos casos, sumaba comentarios o recordaba viejas polémicas. Sin embargo, hubo un momento que sorprendió a todos: cuando le tocó anunciar a Maxi López como parte de la competencia.

“¿Sabías esto?”, le preguntó Verónica Lozano. “No. Y me imagino que el canal habrá hecho un esfuerzo enorme por conseguirlo. Es una persona muy cara”, respondió Wanda, dejando ver su sorpresa.

La conductora no esquivó las consultas sobre su vínculo con el padre de sus hijos. “¿Vos seguís cobrando algo de eso?”, retrucó Vero. “No, nuestras cuentas ya las arreglamos hace mucho”, aclaró Wanda con firmeza.