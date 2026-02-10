ANSES paga $109.897 en febrero: el bono oculto que no se deposita solo

Quiénes pueden cobrar los $109.897

Este beneficio está destinado exclusivamente a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

Trabajadores que cobran a través de una ART

Personas que perciben la Prestación por Desempleo

Trabajadores de temporada

Titulares de la pensión honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Requisitos de ingresos para acceder al pago y topes de ingresos obligatorios para acceder a la APU por Matrimonio:

Ingreso familiar total: hasta $5.022.048 brutos

Ingreso individual por integrante: hasta $2.511.024 brutos

Si uno de los integrantes supera el tope individual, el beneficio se pierde, incluso si el ingreso familiar total está dentro del límite.

Cuándo se puede solicitar la Asignación por Matrimonio

El trámite puede realizarse dentro de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha del casamiento. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca.

Cómo pedir la Asignación por Matrimonio paso a paso

El trámite se puede hacer de manera totalmente online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados.

Entrar a Atención Virtual y seleccionar Asignaciones de Pago Único .

Adjuntar la documentación requerida, principalmente el acta de matrimonio.

Quienes prefieran la atención presencial pueden solicitar turno desde la web oficial de ANSES o comunicarse al 130, la línea gratuita del organismo.