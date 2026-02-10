ANSES paga $109.897 en febrero: el bono oculto que no se deposita solo

Dentro de este esquema, el organismo confirmó el valor actualizado de la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio, un beneficio poco conocido que en febrero alcanza los $109.897 y está dirigido a parejas que hayan contraído matrimonio y cumplan con determinadas condiciones laborales e ingresos.
Qué es la Asignación por Matrimonio de ANSES
La Asignación por Matrimonio es un pago único que ANSES otorga a las parejas que se casaron recientemente y están incluidas dentro del sistema de asignaciones familiares. A diferencia de otros beneficios, no se paga de manera automática: debe solicitarse dentro de los plazos establecidos.
El monto se liquida por cada cónyuge habilitado, lo que significa que el ingreso puede duplicarse si ambos cumplen con los requisitos y se encuentran registrados en categorías compatibles.
Quiénes pueden cobrar los $109.897
Este beneficio está destinado exclusivamente a los siguientes grupos:
Trabajadores en relación de dependencia del sector privado
Trabajadores que cobran a través de una ART
Personas que perciben la Prestación por Desempleo
Trabajadores de temporada
Titulares de la pensión honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Requisitos de ingresos para acceder al pago y topes de ingresos obligatorios para acceder a la APU por Matrimonio:
Ingreso familiar total: hasta $5.022.048 brutos
Ingreso individual por integrante: hasta $2.511.024 brutos
Si uno de los integrantes supera el tope individual, el beneficio se pierde, incluso si el ingreso familiar total está dentro del límite.
Cuándo se puede solicitar la Asignación por Matrimonio
El trámite puede realizarse dentro de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha del casamiento. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca.
Cómo pedir la Asignación por Matrimonio paso a paso
El trámite se puede hacer de manera totalmente online:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados.
Entrar a Atención Virtual y seleccionar Asignaciones de Pago Único.
Adjuntar la documentación requerida, principalmente el acta de matrimonio.
Quienes prefieran la atención presencial pueden solicitar turno desde la web oficial de ANSES o comunicarse al 130, la línea gratuita del organismo.