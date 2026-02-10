En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Febrero
Previsional

ANSES paga $109.897 en febrero: el bono oculto que no se deposita solo

El pago está vigente este mes, pero requiere gestión previa desde Mi ANSES y cumplir requisitos clave para no quedar afuera.

ANSES paga más en marzo: cuánto suben AUH, jubilaciones y pensiones según la inflación

Dentro de este esquema, el organismo confirmó el valor actualizado de la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio, un beneficio poco conocido que en febrero alcanza los $109.897 y está dirigido a parejas que hayan contraído matrimonio y cumplan con determinadas condiciones laborales e ingresos.

Qué es la Asignación por Matrimonio de ANSES

La Asignación por Matrimonio es un pago único que ANSES otorga a las parejas que se casaron recientemente y están incluidas dentro del sistema de asignaciones familiares. A diferencia de otros beneficios, no se paga de manera automática: debe solicitarse dentro de los plazos establecidos.

El monto se liquida por cada cónyuge habilitado, lo que significa que el ingreso puede duplicarse si ambos cumplen con los requisitos y se encuentran registrados en categorías compatibles.

Quiénes pueden cobrar los $109.897

Este beneficio está destinado exclusivamente a los siguientes grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

  • Trabajadores que cobran a través de una ART

  • Personas que perciben la Prestación por Desempleo

  • Trabajadores de temporada

  • Titulares de la pensión honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Requisitos de ingresos para acceder al pago y topes de ingresos obligatorios para acceder a la APU por Matrimonio:

  • Ingreso familiar total: hasta $5.022.048 brutos

  • Ingreso individual por integrante: hasta $2.511.024 brutos

Si uno de los integrantes supera el tope individual, el beneficio se pierde, incluso si el ingreso familiar total está dentro del límite.

anses-asignacion-por-matrimoniojpg

Cuándo se puede solicitar la Asignación por Matrimonio

El trámite puede realizarse dentro de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha del casamiento. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca.

Cómo pedir la Asignación por Matrimonio paso a paso

El trámite se puede hacer de manera totalmente online:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados.

  • Entrar a Atención Virtual y seleccionar Asignaciones de Pago Único.

  • Adjuntar la documentación requerida, principalmente el acta de matrimonio.

Quienes prefieran la atención presencial pueden solicitar turno desde la web oficial de ANSES o comunicarse al 130, la línea gratuita del organismo.

