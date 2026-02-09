ANSES activa un nuevo aumento en marzo: cuánto suben AUH y jubilaciones

En este escenario, el reciente dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó un 3,1% en enero, encendió señales de alerta y refuerza la expectativa de un nuevo ajuste para marzo si la tendencia se replica a nivel nacional.

Aunque el IPC definitivo que impacte en ANSES aún no está confirmado, el esquema vigente garantiza que habrá aumento, y que el mismo se aplicará sobre todos los haberes alcanzados por la movilidad.

Cuánto cobran hoy los jubilados y pensionados de ANSES

En febrero, los montos vigentes del sistema previsional quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.254,35

Jubilación máxima: $2.417.441,63

En el caso de quienes perciben el haber mínimo y acceden al refuerzo vigente, el ingreso total asciende a:

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

Este bono de $70.000 se acredita de forma automática junto con los haberes y alcanza a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Jubilados_ANSES

Otros valores clave del sistema previsional:

Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $251.453,59

Todos estos montos serán la base sobre la que se aplicará el aumento de marzo.

Cómo impactaría el aumento de marzo en las jubilaciones

Si el próximo ajuste replica niveles similares a los últimos registros inflacionarios, las jubilaciones y pensiones volverán a registrar una suba que se reflejará directamente en los haberes de marzo.

El incremento se calculará sobre los valores actuales y se acreditará de manera automática. En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, el impacto del aumento se sumará al bono vigente, siempre que el Gobierno decida sostener el refuerzo extraordinario.

ANSES confirmará los nuevos montos una vez publicado el IPC nacional, pero el aumento está garantizado por ley.

AUH y asignaciones: cuánto se cobra hoy y qué cambia en marzo

Las asignaciones también forman parte del esquema de movilidad. En febrero, los valores vigentes son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71

Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

Con el aumento de marzo, estos montos volverán a actualizarse y el nuevo valor se depositará automáticamente en la cuenta habitual de cada titular.

Quiénes cobran el aumento de ANSES en marzo

El incremento alcanza a todas las personas que tengan una prestación activa, entre ellas:

Jubilados y pensionados del sistema general

Titulares de pensiones no contributivas

Beneficiarios de la AUH

Titulares de la Asignación por Embarazo

Asignaciones familiares del SUAF

ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, ya que inconsistencias en la información pueden generar demoras en los pagos.