Confirmado el aumento de ANSES: cuánto suben AUH y jubilaciones en marzo

AUH y asignaciones: cuánto podrían cobrar en marzo

Si la inflación nacional replica el 3,1% registrado en CABA, las asignaciones también se ajustarían:

Asignación Universal por Hijo (AUH) Hoy: $129.082,71 Con aumento: $133.084,27 Pago mensual (80%): $106.467,42 Retenido (20%): $26.616,85

Asignación por Embarazo (AUE) Hoy: $121.818,42 Con aumento: $125.594,79 Pago mensual (80%): $100.475,83

Este cálculo es proyectado y depende de que el INDEC confirme un IPC nacional similar al 3,1% informado por CABA. El dato oficial será el que ANSES utilice para definir los aumentos efectivos de marzo.

Hasta entonces, el escenario sirve como referencia para anticipar el impacto que una inflación más alta tendría sobre jubilados, pensionados y titulares de la AUH.