Previsional
ANSES
marzo
Previsional

Confirmado el aumento de ANSES: cuánto suben AUH y jubilaciones en marzo

ANSES confirmó un aumento para marzo que impacta en jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con el dato de inflación de CABA en enero (3,1%), que marcó la mayor suba en 10 meses, se abre un escenario hipotético sobre cuánto podrían aumentar las prestaciones de ANSES en marzo, en caso de que el INDEC confirme un número similar a nivel nacional.

Bajo el esquema de movilidad mensual vigente, jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan en función del IPC del mes previo, por lo que una inflación del 3,1% impactaría de manera directa en los haberes.

Jubilaciones y pensiones: cómo quedarían los montos con una suba del 3,1%

Tomando como base los valores actuales de febrero 2026, los haberes quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima

    Hoy: $359.254,35

    Con aumento del 3,1%: $370.391,24

    Con bono de $70.000: $440.391,24

  • Jubilación máxima

    Hoy: $2.417.441,63

    Con aumento del 3,1%: $2.492.381,32

  • Prestación Básica Universal (PBU)

    Hoy: $164.342,47

    Con aumento: $169.438,09

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

    Hoy: $287.403,48

    Con aumento: $296.312,99

    Con bono: $366.312,99

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

    Hoy: $251.453,59

    Con aumento: $259.248,66

    Con bono: $329.248,66

El bono de $70.000 se mantendría sin cambios y seguiría alcanzando a quienes perciben los haberes más bajos.

AUH y asignaciones: cuánto podrían cobrar en marzo

Si la inflación nacional replica el 3,1% registrado en CABA, las asignaciones también se ajustarían:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

    Hoy: $129.082,71

    Con aumento: $133.084,27

    Pago mensual (80%): $106.467,42

    Retenido (20%): $26.616,85

  • Asignación por Embarazo (AUE)

    Hoy: $121.818,42

    Con aumento: $125.594,79

    Pago mensual (80%): $100.475,83

Este cálculo es proyectado y depende de que el INDEC confirme un IPC nacional similar al 3,1% informado por CABA. El dato oficial será el que ANSES utilice para definir los aumentos efectivos de marzo.

Hasta entonces, el escenario sirve como referencia para anticipar el impacto que una inflación más alta tendría sobre jubilados, pensionados y titulares de la AUH.

