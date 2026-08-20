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ANSES paga $525.682 por única vez: quiénes pueden cobrarlo y hasta cuándo se puede solicitar

La Asignación de Pago Único por Adopción se acredita una sola vez. ANSES detalló quiénes pueden acceder al beneficio, cuál es el requisito clave y qué plazo tienen los solicitantes para realizar el trámite.

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ANSES paga $525.682 por única vez: quiénes pueden cobrarlo y hasta cuándo se puede solicitar

ANSES paga $525.682 por única vez: quiénes pueden cobrarlo y hasta cuándo se puede solicitar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en agosto de 2026 un beneficio extraordinario destinado a determinadas familias que atravesaron un proceso de adopción. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, una prestación que se cobra una sola vez y que alcanza los $525.682.

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A diferencia de otras asignaciones que el organismo previsional deposita todos los meses, este beneficio se otorga por única vez. Para acceder, los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos por ANSES, acreditar formalmente la adopción y presentar la documentación correspondiente dentro del plazo previsto.

ANSES paga $525.682 por única vez: quiénes pueden cobrar el beneficio

La APU por Adopción está destinada a personas que forman parte del régimen de asignaciones familiares y que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Entre quienes pueden acceder se encuentran:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Trabajadores de temporada.
  • Personas que reciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
  • Otros trabajadores y beneficiarios incluidos en el régimen de asignaciones familiares.

Además, es necesario cumplir con los topes de ingresos vigentes y presentar la documentación que permita acreditar que la adopción fue efectivamente concretada.

El beneficio se acredita una sola vez y no forma parte de los pagos mensuales habituales de ANSES.

El requisito clave para cobrar el pago único de ANSES

Uno de los requisitos fundamentales para solicitar la APU por Adopción es contar con la sentencia judicial firme de adopción.

Este documento permite acreditar formalmente la adopción ante ANSES y forma parte de la documentación necesaria para realizar la gestión.

También es importante que los datos personales y los correspondientes al grupo familiar estén actualizados en los registros del organismo previsional.

Antes de iniciar el trámite, los interesados deben verificar que cumplen con las condiciones de ingresos y reunir toda la documentación requerida. Si existen inconsistencias o información desactualizada, puede ser necesario realizar una modificación previa de los datos.

ANSES: hasta cuándo se puede solicitar la APU por Adopción

La Asignación de Pago Único por Adopción puede solicitarse hasta dos años después de la sentencia judicial firme de adopción.

Por este motivo, quienes hayan concretado una adopción deben prestar especial atención al plazo establecido para realizar la solicitud y evitar perder la posibilidad de acceder al beneficio.

Para iniciar la gestión, el solicitante debe presentar la documentación que acredita la adopción junto con los datos personales y familiares requeridos. Según el caso, el trámite puede realizarse ante ANSES y, si corresponde una atención presencial, será necesario contar con un turno.

Una vez presentada la solicitud, ANSES analiza el cumplimiento de todos los requisitos. Si la prestación es aprobada, el organismo realiza el depósito de $525.682 por única vez.

En pocas palabras

  • ANSES Paga: Se acredita la Asignación de Pago Único por Adopción de $525.682 una sola vez.
  • Requisito Clave: Es indispensable contar con la sentencia judicial firme de adopción para solicitar el beneficio.
  • Plazo de Solicitud: El trámite puede realizarse hasta dos años después de la sentencia judicial firme.
Resumen generado por Thinkindot AI
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