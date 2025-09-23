En octubre 2025, las familias titulares de la AUH reciben tres extras:

Tarjeta Alimentar : $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos), $108.062 (tres o más).

Complemento Leche 1000 Días : $42.711 por hijo menor de 3 años.

Libreta AUH 2025: devolución del 20% retenido, hasta $165.000 por hijo.

Estos montos se suman automáticamente a la asignación, generando un ingreso acumulado muy superior al de meses anteriores.

¿Cuánto se cobra de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

Con los nuevos valores confirmados por ANSES, los ingresos quedan de la siguiente manera:

Un hijo : $93.800,77 (AUH neta) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77 .

Dos hijos : $187.601,54 (AUH neta) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54 .

Tres hijos: $281.402,31 (AUH neta) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.

Si el hogar tiene hijos menores de 3 años, se suman $44.230 por cada uno con el Plan 1000 Días, llevando el ingreso total a más de $433.000.

¿Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH 2025?

La Libreta AUH 2025 permite acceder a la devolución del 20% retenido cada mes. Este trámite consiste en presentar la libreta escolar y sanitaria en ANSES, y el monto puede llegar hasta $165.000 por hijo.

El pago se acredita de manera automática una vez aprobada la documentación y complementa los ingresos mensuales de la asignación.

¿De qué se componen los $500.000 que paga ANSES en octubre 2025?

AUH_credito ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: cómo saber si te corresponde

El monto de hasta $500.000 que pueden cobrar algunas familias en octubre 2025 surge de la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y la devolución de la Libreta AUH 2025.

Por ejemplo, una familia con tres hijos puede percibir:

$281.402,31 por AUH neta.

$108.062 por Tarjeta Alimentar.

$44.230 adicionales por hijo menor de 3 años con el Plan 1000 Días.

Hasta $165.000 con la devolución de la Libreta AUH 2025.

La suma de estos beneficios supera los $500.000, acreditados en la misma cuenta bancaria donde ANSES paga la AUH cada mes.

¿Cómo consultar las fechas de pago de AUH en octubre 2025?

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI. Las titulares pueden verificar las fechas de cobro de tres maneras:

En la web oficial anses.gob.ar , sección “Calendario de pagos”.

En la plataforma Mi ANSES , con CUIL y Clave de Seguridad Social.

De manera presencial, con turno previo en oficinas de ANSES.

Los pagos comenzarán en la primera quincena de octubre 2025 y se depositarán en la cuenta bancaria de cada beneficiaria.