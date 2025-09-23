En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: cómo saber si te corresponde

La AUH de ANSES en octubre 2025 llega con un refuerzo histórico: tres beneficios adicionales se suman a la asignación base. Con montos actualizados y fechas confirmadas, millones de familias reciben ingresos récord.

ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: cómo saber si te corresponde

ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: cómo saber si te corresponde

La AUH de ANSES en octubre 2025 incorpora un triple beneficio que impacta en millones de hogares. Se trata de la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y la Libreta AUH 2025, que elevan los ingresos familiares por encima de los $500.000 en algunos casos.

Leé también ANSES confirmó los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025
ANSES confirmó los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Con la última actualización por movilidad, la AUH por hijo se fijó en $117.250,96, mientras que la AUH por discapacidad ascendió a $402.831,11. Como ocurre cada mes, el 20% queda retenido y se libera al presentar la Libreta con los controles de salud y escolaridad.

La combinación de estos beneficios convierte a octubre en uno de los meses con mayor refuerzo económico para las titulares de AUH, ya que los montos se acreditan en la misma cuenta bancaria sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Qué beneficios adicionales cobra la AUH en octubre 2025?

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario
ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: c&oacute;mo saber si te corresponde

ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: cómo saber si te corresponde

En octubre 2025, las familias titulares de la AUH reciben tres extras:

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos), $108.062 (tres o más).

  • Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

  • Libreta AUH 2025: devolución del 20% retenido, hasta $165.000 por hijo.

Estos montos se suman automáticamente a la asignación, generando un ingreso acumulado muy superior al de meses anteriores.

¿Cuánto se cobra de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

Con los nuevos valores confirmados por ANSES, los ingresos quedan de la siguiente manera:

  • Un hijo: $93.800,77 (AUH neta) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77.

  • Dos hijos: $187.601,54 (AUH neta) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54.

  • Tres hijos: $281.402,31 (AUH neta) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.

Si el hogar tiene hijos menores de 3 años, se suman $44.230 por cada uno con el Plan 1000 Días, llevando el ingreso total a más de $433.000.

¿Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH 2025?

La Libreta AUH 2025 permite acceder a la devolución del 20% retenido cada mes. Este trámite consiste en presentar la libreta escolar y sanitaria en ANSES, y el monto puede llegar hasta $165.000 por hijo.

El pago se acredita de manera automática una vez aprobada la documentación y complementa los ingresos mensuales de la asignación.

¿De qué se componen los $500.000 que paga ANSES en octubre 2025?

AUH_credito
ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: c&oacute;mo saber si te corresponde

ANSES paga a AUH hasta $500.000 en octubre 2025: cómo saber si te corresponde

El monto de hasta $500.000 que pueden cobrar algunas familias en octubre 2025 surge de la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y la devolución de la Libreta AUH 2025.

Por ejemplo, una familia con tres hijos puede percibir:

  • $281.402,31 por AUH neta.

  • $108.062 por Tarjeta Alimentar.

  • $44.230 adicionales por hijo menor de 3 años con el Plan 1000 Días.

  • Hasta $165.000 con la devolución de la Libreta AUH 2025.

La suma de estos beneficios supera los $500.000, acreditados en la misma cuenta bancaria donde ANSES paga la AUH cada mes.

¿Cómo consultar las fechas de pago de AUH en octubre 2025?

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI. Las titulares pueden verificar las fechas de cobro de tres maneras:

  • En la web oficial anses.gob.ar, sección “Calendario de pagos”.

  • En la plataforma Mi ANSES, con CUIL y Clave de Seguridad Social.

  • De manera presencial, con turno previo en oficinas de ANSES.

Los pagos comenzarán en la primera quincena de octubre 2025 y se depositarán en la cuenta bancaria de cada beneficiaria.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH octubre
Notas relacionadas
Préstamos para jubilados de ANSES: $10.000.000 y 6 años de financiación
Milei confirmó lo que era un secreto a voces sobre los jubilados de cara a octubre
Importante cambio repentino de Milei con los haberes a jubilados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar