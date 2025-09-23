En vivo Radio La Red
Bono
ANSES
El bono oculto de $165.000 para ANSES que pocos reclaman y se tramita en minutos

Se trata de un refuerzo económico que está vigente y al alcance de miles de hogares. El trámite puede hacerse online y sin intermediarios. El paso a paso.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrió septiembre con nuevos aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Tarjeta Alimentar, dos de las prestaciones sociales más relevantes para millones de familias argentinas. Sin embargo, entre los anuncios oficiales volvió a aparecer un dato que muchos beneficiarios pasan por alto: la necesidad de presentar la Libreta AUH 2024, un requisito que habilita el cobro del 20% retenido durante todo el año pasado y que puede transformarse en un extra de hasta $165.000 por hijo.

Es decir, quienes ya perciben la AUH y la Tarjeta Alimentar no solo cuentan con los incrementos de septiembre, sino que también pueden sumar este ingreso acumulado que aún miles de hogares no solicitaron.

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra tras la suba

Con la movilidad previsional que actualiza los haberes de la seguridad social, la AUH pasó en septiembre a $115.064,72 por hijo. Para los casos de hijos con discapacidad, la cifra trepó a $374.670,30.

Pero conviene recordar que ANSES no liquida el total de manera mensual, sino que retiene el 20% de cada pago hasta que la familia presente la Libreta AUH. Así quedan los números:

  • AUH por hijo menor: $115.064,72. Pago en mano: $92.051,78 (retención de $23.012,94).

  • AUH por hijo con discapacidad: $374.670,30. Pago en mano: $299.736,24 (retención de $74.934,06).

De este modo, la diferencia entre lo que se anuncia como monto total y lo que realmente llega al bolsillo se explica por esa retención que queda pendiente.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos actualizados

En paralelo, ANSES deposita de manera automática la Tarjeta Alimentar, un beneficio que busca garantizar el acceso a alimentos básicos en hogares con niños, adolescentes y embarazadas.

Los valores definidos para septiembre quedaron así:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

El refuerzo se acredita sin necesidad de inscripción y corresponde a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

  • Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación.

Con estas sumas, una familia tipo con dos hijos puede llegar a percibir cerca de $270.000 entre la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre.

AUH y préstamos 2025

El trámite que libera el plus: Libreta AUH 2024

Más allá de los pagos mensuales, el verdadero extra aparece con la presentación de la Libreta AUH 2024. Este formulario certifica que los niños y adolescentes:

  • Cumplen con los controles de salud y vacunación.

  • Asisten de manera regular a la escuela obligatoria.

Su entrega es obligatoria y, en caso de no realizarse durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la asignación.

Lo importante: al presentar la Libreta, el organismo libera automáticamente el 20% retenido de la AUH durante todo 2024. Ese dinero puede significar:

  • $165.863 por cada hijo menor.

  • $540.094,40 por hijo con discapacidad.

En la Zona Austral, donde los montos son más altos, los valores retenidos fueron aún mayores:

  • $219.116 por hijo menor.

  • $713.498,40 por hijo con discapacidad.

En todos los casos, se trata de una suma que ya está acumulada y disponible, pero que requiere el trámite para poder ser cobrada.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024 paso a paso

El procedimiento puede realizarse tanto de manera presencial como online a través de Mi ANSES:

Opción online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Entrar en la sección “Hijos” → “Libreta AUH”.

  • Descargar e imprimir el formulario.

  • Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo completen y firmen.

  • Sacar una foto o escanearlo.

  • Subirlo nuevamente desde la misma sección.

