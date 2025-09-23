El bono oculto de $165.000 para ANSES que pocos reclaman y se tramita en minutos

AUH por hijo menor: $115.064,72. Pago en mano: $92.051,78 (retención de $23.012,94).

AUH por hijo con discapacidad: $374.670,30. Pago en mano: $299.736,24 (retención de $74.934,06).

De este modo, la diferencia entre lo que se anuncia como monto total y lo que realmente llega al bolsillo se explica por esa retención que queda pendiente.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos actualizados

En paralelo, ANSES deposita de manera automática la Tarjeta Alimentar, un beneficio que busca garantizar el acceso a alimentos básicos en hogares con niños, adolescentes y embarazadas.

Los valores definidos para septiembre quedaron así:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

El refuerzo se acredita sin necesidad de inscripción y corresponde a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años .

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación.

Con estas sumas, una familia tipo con dos hijos puede llegar a percibir cerca de $270.000 entre la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre.

AUH y préstamos 2025

El trámite que libera el plus: Libreta AUH 2024

Más allá de los pagos mensuales, el verdadero extra aparece con la presentación de la Libreta AUH 2024. Este formulario certifica que los niños y adolescentes:

Cumplen con los controles de salud y vacunación .

Asisten de manera regular a la escuela obligatoria.

Su entrega es obligatoria y, en caso de no realizarse durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la asignación.

Lo importante: al presentar la Libreta, el organismo libera automáticamente el 20% retenido de la AUH durante todo 2024. Ese dinero puede significar:

$165.863 por cada hijo menor.

$540.094,40 por hijo con discapacidad.

En la Zona Austral, donde los montos son más altos, los valores retenidos fueron aún mayores:

$219.116 por hijo menor.

$713.498,40 por hijo con discapacidad.

En todos los casos, se trata de una suma que ya está acumulada y disponible, pero que requiere el trámite para poder ser cobrada.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024 paso a paso

El procedimiento puede realizarse tanto de manera presencial como online a través de Mi ANSES:

Opción online