Previsional
Jubilados
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Jubilados de ANSES: cómo pedir CRÉDITOS de hasta $10 MILLONES sin ir al banco

En octubre 2025, los jubilados y pensionados de ANSES acceden a créditos de hasta $10 millones a través del Banco Nación, con cuotas en hasta 72 meses. Además, habrá aumentos y un bono extra para reforzar los ingresos.

Los créditos para jubilados de ANSES en octubre 2025 se presentan como una de las opciones financieras más accesibles para adultos mayores. A través del Banco de la Nación Argentina (BNA), los beneficiarios pueden solicitar montos elevados con plazos de hasta seis años y cuotas descontadas automáticamente.

Préstamos para jubilados de ANSES: más de 30 mínimas y 72 meses de financiación

La línea Préstamos Nación Previsional permite acceder a montos que van desde los $100.000 hasta los $50.000.000, según el perfil de cada solicitante. En este marco, un jubilado puede solicitar hasta $10.000.000 con cuotas fijas que no superen el 35% del haber mensual.

En paralelo, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en octubre un aumento del 1,87% más un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. De esta forma, los ingresos mensuales combinan movilidad, refuerzos extraordinarios y la posibilidad de acceder a financiamiento bancario.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos para jubilados de ANSES?

Que-hacer-plazos-fijos.jpg
Los préstamos del Banco Nación están disponibles para:

  • Jubilados y pensionados que cobren haberes a través de ANSES.

  • Beneficiarios que perciban su jubilación en el BNA u otras entidades bancarias.

  • Personas que no superen el límite del 35% de afectación de ingresos en las cuotas.

No se exige historial crediticio previo ni requisitos adicionales complejos, lo que facilita el acceso a este financiamiento.

¿Cuánto se puede pedir en los préstamos del Banco Nación?

La línea Préstamos Nación Previsional ofrece:

  • Monto mínimo: $100.000.

  • Monto máximo: $50.000.000, sujeto a capacidad de pago.

  • Financiación: hasta 72 meses (6 años).

  • Amortización: sistema francés, con cuotas mensuales consecutivas.

En octubre, un jubilado puede acceder a un préstamo de hasta $10.000.000, que se descuenta directamente del recibo de jubilación mediante el código de descuento de ANSES.

¿Cómo se solicitan los créditos para jubilados en octubre 2025?

El trámite se realiza en el Banco Nación, de manera presencial o a través de sus canales digitales. El paso a paso incluye:

  • Definir el monto y el plazo del crédito.

  • Autorizar el descuento automático de las cuotas desde la caja de ahorro o el haber jubilatorio.

  • Firmar la solicitud y acreditar identidad.

Las cuotas se descuentan de manera automática, evitando retrasos en los pagos y sin necesidad de gestiones mensuales adicionales.

¿De cuánto será la jubilación en octubre 2025 con aumento y bono?

Además de los créditos, los jubilados y pensionados de ANSES percibirán mejoras en sus haberes:

  • Jubilación mínima: $326.266 + bono de $70.000 = $396.266.

  • Jubilación máxima: $2.195.463.

  • PUAM: $261.013 + bono de $70.000 = $331.013.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $228.386 + bono de $70.000 = $298.386.

Estos refuerzos buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo y se acreditan automáticamente junto al haber mensual.

Se habló de
Jubilados ANSES Créditos
