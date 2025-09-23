Préstamos para jubilados de ANSES: $10.000.000 y 6 años de financiación

En todos los casos, el préstamo se ofrece en pesos y se puede destinar a cualquier fin, sin requerir justificación.
Requisitos para solicitar los créditos
Para acceder a esta línea de préstamos, los jubilados deben cumplir con condiciones mínimas:
-
Ser titular de una jubilación o pensión gestionada por ANSES.
-
Contar con ingresos suficientes para cubrir hasta el 35% de las cuotas según el haber mensual.
-
Tener una caja de ahorro activa en BNA o permitir el descuento vía ANSES.
-
Edad: sin restricciones específicas, siempre que se trate de jubilaciones o pensiones vigentes.
No se exige historial crediticio previo ni documentación adicional compleja, lo que facilita el acceso a este beneficio financiero para los adultos mayores.
Cómo solicitar el préstamo desde BNA
El procedimiento es simple y directo:
-
Elegir el tipo de préstamo: libre, en pesos, con montos desde $100.000 hasta $50.000.000.
-
Definir el plazo: hasta 72 meses, con cuotas mensuales consecutivas.
-
Amortización: se realiza mediante el sistema francés, con descuento automático de la caja de ahorro o del recibo de jubilación a través del código asignado por ANSES.
Para quienes usan el aplicativo e@descuentos, las cuotas son iguales, mensuales y consecutivas, y se debitan directamente del recibo de jubilación o pensión.
bna mas
ANSES: aumento y bono para jubilados y pensionados en octubre
Paralelamente, los jubilados y pensionados percibirán un aumento del 1,87% por la fórmula de movilidad. Además, los beneficiarios que no superen el haber mínimo recibirán un bono extra de $70.000, otorgado de manera automática junto con la jubilación o pensión.
Montos aproximados en octubre 2025:
-
Jubilación mínima: $326.266 + bono de $70.000 = $396.266
-
Jubilación máxima: $2.195.463
-
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013 + bono de $70.000 = $331.013
-
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $228.386 + bono de $70.000 = $298.386
Estos incrementos representan un refuerzo significativo para los ingresos de los adultos mayores, que se suman a la opción de solicitar préstamos de manera segura a través del BNA.
Por qué conviene esta línea de créditos
-
Monto elevado: permite acceder hasta $50.000.000 según los ingresos y plazos.
-
Facilidad de pago: las cuotas se debitan automáticamente, evitando retrasos.
-
Flexibilidad: se puede destinar a cualquier necesidad sin justificar el uso.
-
Acceso simplificado: no se requiere historial crediticio ni trámites complejos.
Con la combinación de aumentos, bonos y créditos personales, los jubilados y pensionados de ANSES pueden planificar mejor sus finanzas y afrontar gastos importantes durante los próximos meses.