ANSES confirmó los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025

ANSES confirmó los nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025. Los valores actualizados impactan directamente en millones de familias y se suman al Complemento Leche del Plan 1000 Días.

La ANSES actualizó la AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre 2025, con incrementos que elevan los ingresos en los hogares con hijos. Con estos cambios, las familias que cobran estas prestaciones superan los $200.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de beneficiarios registrados.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), la AUH por discapacidad y la Tarjeta Alimentar tendrán nuevos valores a partir de este mes. Además, se mantiene vigente el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que refuerza los ingresos de embarazadas y familias con niños de hasta 3 años.

Los pagos se acreditan en la misma cuenta donde se cobra la asignación, sin necesidad de trámites adicionales. La combinación de estos programas convierte a la AUH en una de las prestaciones más relevantes del sistema de seguridad social administrado por ANSES.

¿Cuánto se cobra de AUH en octubre 2025?

AUH
En octubre, la AUH por hijo asciende a $117.250,96. De este monto, el 80% ($93.800,77) se paga directamente cada mes, mientras que el 20% restante ($23.450,19) queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH con controles de salud y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, la prestación aumenta a $402.831,11, de los cuales se abonan $322.264,88 en forma mensual, y el resto se libera con la documentación correspondiente.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los valores de la Tarjeta Alimentar serán:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se acredita en la misma cuenta que la AUH o la Asignación por Embarazo y no requiere inscripción adicional.

¿Qué incluye el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

En octubre 2025, el Complemento Leche se fija en $44.230. Este refuerzo está destinado a embarazadas y familias con niños menores de 3 años, y se deposita de manera automática junto al pago de la AUH.

Gracias a este extra, los ingresos totales de algunos hogares pueden superar los $430.000 mensuales.

¿Cuánto cobrarán las familias en total en octubre 2025?

Los montos combinados de AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche quedan así:

  • Familias con 1 hijo: $146.050,77.

  • Familias con 2 hijos: $269.537,54.

  • Familias con 3 hijos: $389.464,31.

  • Familias con 3 hijos menores de 3 años: hasta $433.694,31 con el Plan 1000 Días.

De esta manera, los beneficios administrados por ANSES representan un ingreso mensual significativo para millones de hogares.

