ANSES confirmó los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025

En octubre, la AUH por hijo asciende a $117.250,96. De este monto, el 80% ($93.800,77) se paga directamente cada mes, mientras que el 20% restante ($23.450,19) queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH con controles de salud y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, la prestación aumenta a $402.831,11, de los cuales se abonan $322.264,88 en forma mensual, y el resto se libera con la documentación correspondiente.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los valores de la Tarjeta Alimentar serán:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se acredita en la misma cuenta que la AUH o la Asignación por Embarazo y no requiere inscripción adicional.

¿Qué incluye el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

En octubre 2025, el Complemento Leche se fija en $44.230. Este refuerzo está destinado a embarazadas y familias con niños menores de 3 años, y se deposita de manera automática junto al pago de la AUH.

Gracias a este extra, los ingresos totales de algunos hogares pueden superar los $430.000 mensuales.

¿Cuánto cobrarán las familias en total en octubre 2025?

Los montos combinados de AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche quedan así:

Familias con 1 hijo: $146.050,77 .

Familias con 2 hijos: $269.537,54 .

Familias con 3 hijos: $389.464,31 .

Familias con 3 hijos menores de 3 años: hasta $433.694,31 con el Plan 1000 Días.

De esta manera, los beneficios administrados por ANSES representan un ingreso mensual significativo para millones de hogares.