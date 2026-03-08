ANSES paga desde mañana con aumento: el cronograma completo de marzo

Hasta el momento, el único aumento confirmado para marzo es el correspondiente a la fórmula de movilidad que se aplica de manera automática.

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en marzo

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán sus haberes según la terminación del DNI, de acuerdo con el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilados que cobran la mínima: cuándo se acredita

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, las fechas de pago serán las siguientes:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 18 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario de pagos se trasladará hacia la última parte del mes.

Las fechas de cobro serán: