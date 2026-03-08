En vivo Radio La Red
ANSES paga desde mañana con aumento: el cronograma completo de marzo

ANSES inicia mañana el calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados. Los haberes llegan con un aumento del 2,9% por movilidad y se acreditarán de forma escalonada según la terminación del DNI de cada beneficiario.

ANSES paga desde mañana con aumento: el cronograma completo de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados y pensionados. Tal como ocurre cada mes, las acreditaciones comenzarán durante la segunda semana y se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario y el tipo de prestación que perciba.

El cronograma incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), a quienes cobran la jubilación mínima y también a los jubilados y pensionados con haberes superiores. Los pagos se realizarán de manera escalonada a lo largo del mes para garantizar el orden en las acreditaciones.

Además, los haberes de marzo llegarán con un incremento del 2,9% por movilidad, ajuste que impacta directamente en todos los beneficiarios del sistema previsional.

Tras esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $369.636,78. A ese monto podría sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que llevaría el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo a $439.636,78.

Hasta el momento, el único aumento confirmado para marzo es el correspondiente a la fórmula de movilidad que se aplica de manera automática.

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en marzo

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán sus haberes según la terminación del DNI, de acuerdo con el siguiente calendario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilados que cobran la mínima: cuándo se acredita

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, las fechas de pago serán las siguientes:

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 18 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario de pagos se trasladará hacia la última parte del mes.

Las fechas de cobro serán:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo

