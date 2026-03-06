Por decisión de Milei, el imponente cambio de ANSES para jubilados

Sin embargo, la programación original debió ser modificada para el mes de marzo debido a la coincidencia de feriados y días no laborables con fines turísticos que afectan el funcionamiento de los bancos y de los sistemas de acreditación.

En el esquema inicial, el calendario establecía que los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo y tienen DNI finalizados en 0 y 1 debían percibir sus haberes el lunes 23 de marzo.

No obstante, esa fecha quedó sin efecto. Como consecuencia del nuevo ajuste decidido por el Ejecutivo, ese grupo de beneficiarios cobrará finalmente el viernes 20 de marzo, lo que implica un adelanto respecto de la programación original.

Quiénes son los jubilados alcanzados por el cambio

La modificación no afecta a todos los beneficiarios del sistema previsional. El cambio impacta principalmente en quienes perciben jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo, ya que sus pagos se concentran en la segunda parte del mes.

En concreto, el ajuste recae sobre los beneficiarios cuyos documentos terminan en 0 y 1, que debían cobrar el 23 de marzo pero ahora lo harán el 20.

Esta nueva fecha coincide con el cierre del calendario para los jubilados que perciben el haber mínimo, lo que genera una superposición en las jornadas de pago.

Desde ANSES recordaron que el sistema de cobro se organiza siempre de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), un mecanismo que permite ordenar los depósitos y evitar congestión en los bancos y cajeros automáticos.

Por qué se modificaron las fechas de pago

Las autoridades del organismo explicaron que el ajuste responde a cuestiones operativas vinculadas al calendario laboral del mes.

Durante marzo existen jornadas catalogadas como feriado nacional y día no laborable con fines turísticos, lo que altera el funcionamiento habitual del sistema financiero y obliga a reorganizar la agenda de pagos.

Cuando estas fechas coinciden con el cronograma de acreditaciones, ANSES suele adelantar o postergar algunos depósitos para evitar demoras o problemas en la acreditación de haberes.

En este caso particular, se optó por adelantar el pago para evitar que la acreditación coincida con un día en que el sistema bancario no opera normalmente.

Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Para los jubilados y pensionados que perciben ingresos equivalentes al haber mínimo, el calendario de pagos se mantiene sin modificaciones y continuará desarrollándose durante la primera mitad del mes.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

DNI terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

DNI terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

DNI terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

DNI terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

DNI terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

DNI terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

DNI terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

DNI terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

DNI terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Este grupo representa la mayor cantidad de jubilados del país, por lo que el cronograma se organiza con varios días de diferencia entre cada terminación de documento.

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En el caso de quienes cobran haberes superiores al mínimo, el calendario se concentra en la segunda parte del mes y presenta el cambio más relevante.

Las fechas actualizadas son:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo de 2026

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo de 2026

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo de 2026

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo de 2026

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo de 2026

De esta manera, los primeros beneficiarios de este grupo recibirán sus haberes antes de lo previsto, mientras que el resto mantendrá prácticamente el mismo esquema previsto inicialmente.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en marzo

Además de las jubilaciones, ANSES también difundió el calendario de pagos correspondiente a las Pensiones No Contributivas (PNC), que incluyen prestaciones por invalidez, vejez o madres de siete hijos.

El cronograma establecido para marzo es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: desde el lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: desde el martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: desde el miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: desde el jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el viernes 13 de marzo

Estas prestaciones suelen abonarse al inicio del mes, antes del comienzo del calendario de jubilaciones.

El aumento que recibirán jubilados y pensionados

Junto con la modificación del calendario, el organismo previsional también confirmó los montos actualizados de las prestaciones para marzo, que incluyen el incremento mensual basado en la evolución de la inflación.

El ajuste aplicado será del 2,88%, porcentaje que surge del índice de inflación correspondiente a enero.

Desde el organismo explicaron que existe una diferencia mínima entre el dato oficial de inflación y el aumento aplicado a las prestaciones.

El motivo es que el índice informado por el INDEC se redondea a un decimal, mientras que ANSES utiliza dos decimales para calcular los incrementos.

Por esta razón, la inflación mensual se informó como 2,9%, pero el aumento aplicado en las jubilaciones será del 2,88%.

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo de 2026

Con el incremento confirmado y la continuidad del bono extraordinario, los montos de las principales prestaciones previsionales quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.600,88 (incluye bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.487.063,96

En el caso de las pensiones y otras prestaciones, los valores serán:

PNC por invalidez o vejez: $328.720,62 (con bono incluido)

PNC para madres de siete hijos: $439.600,88 (con bono incluido)

PUAM: $365.680,70 (incluye bono de $70.000)

El bono extraordinario continúa siendo un complemento clave para los ingresos de los jubilados con menores haberes, ya que permite elevar el ingreso final por encima del monto que resultaría solo con el aumento por movilidad.

Expectativa entre jubilados por los próximos ajustes

Los cambios en el calendario generaron consultas entre los beneficiarios del sistema previsional, aunque desde ANSES aclararon que las modificaciones no afectan el monto de los haberes ni el derecho a cobro, sino únicamente la fecha de acreditación.

En paralelo, el Gobierno continúa aplicando el nuevo esquema de actualización mensual de jubilaciones, que ajusta los haberes de acuerdo con la evolución de la inflación.

Este sistema busca que los ingresos previsionales acompañen de forma más rápida las variaciones del costo de vida, algo que históricamente fue uno de los principales reclamos del sector.

Mientras tanto, miles de jubilados y pensionados ya comenzaron a consultar sus fechas de cobro a través de los canales oficiales del organismo, con el objetivo de organizar sus gastos y planificar el uso de sus ingresos.