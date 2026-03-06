¿Cuánto se cobra por AUH y SUAF en marzo de 2026?

AUH_ANSES ANSES actualizó AUH y SUAF en marzo 2026: cuánto cobran las familias con hijos

Con el aumento aplicado por ANSES, los montos de las principales asignaciones quedan actualizados desde marzo de 2026.

Los valores confirmados son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.414

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240

En el caso de la AUH, el sistema mantiene el esquema habitual de pago: ANSES deposita el 80% del monto cada mes y retiene el 20% restante hasta que se presenta la Libreta con los controles de salud y educación del menor.

¿Cómo funciona el aumento de ANSES basado en la inflación?

El incremento aplicado a AUH y SUAF en marzo responde al sistema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

Este mecanismo dispone que las prestaciones sociales administradas por ANSES se actualicen todos los meses en función de la inflación registrada dos meses antes.

En este caso, el aumento de marzo de 2026 se calcula utilizando la inflación de enero, que fue del 2,88% según los datos oficiales publicados por el INDEC.

El objetivo del sistema es ajustar los montos de forma más frecuente para evitar que los ingresos de las familias pierdan valor frente a la suba de precios.

¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF?

Dentro del sistema de asignaciones existen dos esquemas principales administrados por ANSES: AUH y SUAF, cada uno dirigido a distintos grupos de beneficiarios.

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) está destinado principalmente a:

trabajadores en relación de dependencia

monotributistas

jubilados y pensionados

beneficiarios de la prestación por desempleo

En estos casos, la asignación se paga directamente al titular según el calendario de pagos.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) está dirigida a familias que no tienen empleo formal o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Este beneficio incluye controles obligatorios de salud y educación, que se acreditan mediante la presentación anual de la Libreta.

¿Cuáles son los límites de ingresos para cobrar SUAF?

Para acceder al sistema SUAF, ANSES establece topes de ingresos que determinan si una familia puede recibir asignaciones familiares.

Desde marzo de 2026, los límites vigentes son:

Ingreso del grupo familiar máximo: $5.445.190

Ingreso individual máximo: $2.722.595

Si alguno de los integrantes del hogar supera el límite individual establecido, el grupo familiar puede quedar excluido del beneficio, incluso si el ingreso total no supera el tope general.

Estos parámetros se utilizan para definir tanto el acceso al sistema como el monto que corresponde cobrar dentro de cada escala salarial.

¿Cuándo se cobra AUH y SUAF en marzo de 2026?

El calendario de pagos de ANSES para marzo se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas informadas son:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los pagos comienzan el 9 de marzo y alcanzan tanto a titulares de AUH como a beneficiarios del sistema SUAF.