La Tarjeta Alimentar es un programa nacional que asegura que las familias puedan destinar parte de sus ingresos a la compra de alimentos. En septiembre de 2025, los beneficiarios son:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

AUH por discapacidad , sin límite de edad.

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) .

Madres de 7 hijos o más con Pensión No Contributiva (PNC).

El pago se acredita de forma automática junto a la asignación correspondiente. No requiere inscripción ni trámite adicional.

¿De cuánto es el refuerzo de ANSES en septiembre 2025?

Los montos dependen de la cantidad de hijos y se actualizan varias veces al año. En septiembre de 2025 los valores son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

De esta forma, una madre que cobra la AUH por dos hijos recibe la asignación base más la Tarjeta Alimentar, lo que equivale a un refuerzo superior a los $80.000 mensuales.

¿Cómo se cobra el refuerzo de $80.000 de ANSES?

El beneficio se acredita directamente en la cuenta bancaria donde ANSES paga la AUH, AUE o PNC. Los titulares pueden:

Usar el monto con la tarjeta de débito .

Retirar el dinero en cajeros automáticos.

Aunque está destinado a la compra de alimentos, no existen bloqueos en el uso del dinero, lo que permite mayor flexibilidad en la administración de los fondos.

¿Qué pasos seguir para no quedar afuera de la Tarjeta Alimentar?

ANSES paga refuerzo de $80.000: quiénes lo reciben y paso a paso para cobrarlo

Aunque no hay que inscribirse, es clave cumplir con algunos pasos:

Actualizar los datos en Mi ANSES : verificar que la información personal y de los hijos esté correcta.

Cobrar una prestación compatible : AUH, AUH por discapacidad, AUE o PNC por madre de 7 hijos.

Esperar la acreditación automática : el depósito se realiza en la fecha de pago de la asignación.

Utilizar la tarjeta de débito asociada: para compras en comercios o extracción de efectivo.

¿Es compatible la Tarjeta Alimentar con otros beneficios de ANSES?

Sí. Este refuerzo no reemplaza a la AUH ni a otras prestaciones. Es compatible con: