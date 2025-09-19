Con la actualización de octubre, el haber mínimo queda en $326.266,35 sin el refuerzo. Al sumarle el bono de $70.000, el total a cobrar asciende a $396.266,35.

Este monto se garantiza para todos los jubilados y pensionados de ANSES, ya que el bono se paga completo en la mínima y de forma proporcional hasta alcanzar ese piso en haberes superiores.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre?

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en octubre 2025 para los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , que con el bono llegan a $331.013,09 .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, que alcanzan los $298.386,45 .

Madres de siete hijos, cuyo haber asciende directamente a $396.266,35 con el refuerzo incluido.

¿Cómo se calcula el aumento para jubilados y pensionados de ANSES?

La Ley de Movilidad Previsional establece que los haberes se ajustan mensualmente según el IPC publicado por el INDEC.

En octubre, el cálculo surge del índice de inflación de agosto 2025 (1,87%), que se aplica en todos los haberes previsionales. Este esquema es automático, no requiere decretos especiales y asegura que los ingresos se actualicen en relación con la inflación.

De esta forma, además de los jubilados, los pensionados también reciben el incremento en el mismo porcentaje.

¿Cuándo paga ANSES la jubilación mínima de octubre 2025?

calendario .jpg Se confirmó la jubilación mínima de ANSES en octubre: cuáles son los montos y fechas de cobro

El calendario de pagos de ANSES para octubre comienza el 8 de octubre con las Pensiones No Contributivas (PNC). Las jubilaciones mínimas se acreditan entre el 8 y el 21 de octubre, según la terminación del DNI.

Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, los pagos se realizarán del 22 al 28 de octubre. El organismo informó que el feriado trasladado del 10 de octubre podría modificar algunas fechas, que serán publicadas oficialmente en los próximos días.

¿Cuál será el próximo aumento para jubilados de ANSES?

El ajuste de octubre no será el último del año. En noviembre 2025 se aplicará un nuevo aumento, calculado sobre la inflación de septiembre. Este esquema de movilidad mensual garantiza que los haberes de jubilados y pensionados se actualicen de forma permanente, aunque el impacto final dependerá de la evolución de precios.

Fechas de cobro de jubilados de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES en octubre 2025 queda organizado según la terminación del DNI y el monto del haber:

Jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a cambios por feriado)

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima