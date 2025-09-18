Créditos para jubilados y AUH de ANSES: cómo acceder hasta $3.000.000

Cada mes son más las personas que buscan alternativas para sostenerse económicamente. En septiembre de 2025, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones de ANSES pueden solicitar préstamos personales en distintos bancos del país.
El organismo previsional ofrece a través del Banco Nación la posibilidad de financiar diferentes prestaciones.
Cada mes son más las personas que buscan alternativas para sostenerse económicamente. En septiembre de 2025, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones de ANSES pueden solicitar préstamos personales en distintos bancos del país.
Si bien estos créditos no los otorga directamente ANSES, están habilitados para quienes cobran sus haberes a través de este organismo y los reciben en el Banco Nación.
El Banco Nación ofrece préstamos personales de hasta $3.000.000 para quienes perciben jubilaciones, pensiones, AUH o asignaciones familiares (SUAF) en la entidad.
De esta manera, quienes ya cobran en Banco Nación pueden acceder a financiamiento con condiciones accesibles y sin intermediarios.
Los solicitantes deben cumplir con estos requisitos básicos:
Cumplir con estos puntos permite iniciar la solicitud directamente desde los canales digitales del banco.
Antes de avanzar con la solicitud, es posible calcular el valor estimado de la cuota mediante el simulador online del Banco Nación.
Una vez elegida la opción más conveniente, se puede confirmar la solicitud desde la misma plataforma, y el dinero se acredita en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.