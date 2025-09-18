En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Banco Nación
Beneficios

Créditos para jubilados y AUH de ANSES: cómo acceder hasta $3.000.000

El organismo previsional ofrece a través del Banco Nación la posibilidad de financiar diferentes prestaciones.

Cada mes son más las personas que buscan alternativas para sostenerse económicamente. En septiembre de 2025, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones de ANSES pueden solicitar préstamos personales en distintos bancos del país.

Leé también PLUS de ANSES: así se reclama el extra de $400.000 que se cobra en septiembre
Si bien estos créditos no los otorga directamente ANSES, están habilitados para quienes cobran sus haberes a través de este organismo y los reciben en el Banco Nación.

El Banco Nación ofrece préstamos personales de hasta $3.000.000 para quienes perciben jubilaciones, pensiones, AUH o asignaciones familiares (SUAF) en la entidad.

Estos créditos cuentan con:

  • Cuotas fijas y en pesos
  • Devolución en plazos de 12 a 72 meses
  • Acreditación rápida en 24 a 48 horas hábiles
  • Débito automático desde la cuenta donde se cobra la prestación

De esta manera, quienes ya cobran en Banco Nación pueden acceder a financiamiento con condiciones accesibles y sin intermediarios.

El organismo previsional ofrece a través del Banco Nación la posibilidad de financiar diferentes prestaciones.

Requisitos para pedir un préstamo

Los solicitantes deben cumplir con estos requisitos básicos:

  • Cobrar el haber en Banco Nación
  • Tener CUIL activo y clave digital
  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina
  • Contar con buen historial crediticio

Cumplir con estos puntos permite iniciar la solicitud directamente desde los canales digitales del banco.

Simulador online del Banco Nación

Antes de avanzar con la solicitud, es posible calcular el valor estimado de la cuota mediante el simulador online del Banco Nación.

El paso a paso es sencillo:

  • Ingresar al home banking o la app móvil del banco
  • Seleccionar “Préstamos” y luego “Simulador”
  • Ingresar el monto deseado o la cuota aproximada a pagar
  • Elegir el plazo de devolución (entre 12 y 72 meses)
  • Visualizar el importe estimado de la cuota, la tasa de interés y el costo financiero total

Una vez elegida la opción más conveniente, se puede confirmar la solicitud desde la misma plataforma, y el dinero se acredita en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.

