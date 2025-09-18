Créditos para jubilados y AUH de ANSES: cómo acceder hasta $3.000.000

De esta manera, quienes ya cobran en Banco Nación pueden acceder a financiamiento con condiciones accesibles y sin intermediarios.

creditos-nacionjpg El organismo previsional ofrece a través del Banco Nación la posibilidad de financiar diferentes prestaciones.

Requisitos para pedir un préstamo

Los solicitantes deben cumplir con estos requisitos básicos:

Cobrar el haber en Banco Nación

Tener CUIL activo y clave digital

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina

Contar con buen historial crediticio

Cumplir con estos puntos permite iniciar la solicitud directamente desde los canales digitales del banco.

Simulador online del Banco Nación

Antes de avanzar con la solicitud, es posible calcular el valor estimado de la cuota mediante el simulador online del Banco Nación.

El paso a paso es sencillo:

Ingresar al home banking o la app móvil del banco

Seleccionar “Préstamos” y luego “Simulador”

Ingresar el monto deseado o la cuota aproximada a pagar

Elegir el plazo de devolución (entre 12 y 72 meses)

Visualizar el importe estimado de la cuota, la tasa de interés y el costo financiero total

Una vez elegida la opción más conveniente, se puede confirmar la solicitud desde la misma plataforma, y el dinero se acredita en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.