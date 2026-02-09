ANSES paga un bono de hasta más de $200.000 por única vez: cómo tramitarlo
ANSES confirmó la continuidad de un bono especial de pago único que alcanza los $109.897 y que, bajo ciertas condiciones, puede cobrarse por duplicado. El beneficio está sujeto a topes de ingresos y requiere gestión previa.
ANSES mantiene vigente una prestación especial que, aunque no se paga de manera mensual, representa un ingreso relevante para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Se trata de un bono de pago único que continúa disponible dentro del esquema de asignaciones familiares.
El beneficio está vinculado a situaciones familiares puntuales y se actualiza de forma periódica. Su monto actual y la posibilidad de que ambos integrantes de una pareja lo cobren explican por qué vuelve a posicionarse entre los pagos más buscados.
Desde el organismo previsional recordaron que el acceso no es automático y que resulta clave cumplir con los límites de ingresos y realizar el trámite correspondiente a través de los canales oficiales.
De qué se trata el bono especial que paga ANSES
El bono corresponde a la Asignación de Pago Único por matrimonio, una prestación que ANSES abona una sola vez a las personas que contraen matrimonio y reúnen las condiciones exigidas por la normativa vigente.
A diferencia de otras asignaciones familiares, este pago no se repite en el tiempo. El monto actualizado asciende a $109.897 y busca acompañar económicamente a las parejas en el inicio de una nueva etapa familiar.
Para que el pago se efectivice, el trámite debe ser solicitado y aprobado por ANSES, con validación de datos personales y familiares.
Qué personas están habilitadas para cobrar la asignación
El beneficio no está disponible para toda la población. Solo pueden acceder quienes se encuentren dentro de los siguientes grupos:
Trabajadores en relación de dependencia del sector privado
Personas que perciben ingresos a través de una ART
Titulares de la prestación por desempleo
Trabajadores de temporada
Beneficiarios de la pensión honorífica de veteranos de guerra
Se trata de una asignación vinculada al empleo formal y a prestaciones contributivas, por lo que quedan excluidos otros regímenes.
Cuáles son los límites de ingresos que fija ANSES
Para cobrar el bono especial, ANSES establece topes máximos de ingresos que deben respetarse al momento de la solicitud.
Ingreso máximo del grupo familiar: $5.022.048 brutos
Ingreso máximo por persona: $2.511.024 brutos
Si alguno de estos valores es superado, el sistema rechaza la asignación de forma automática. El criterio apunta a focalizar el beneficio en hogares de ingresos medios.
En qué casos el bono puede cobrarse dos veces
Uno de los puntos centrales de esta asignación es que cada integrante de la pareja puede solicitar el pago, siempre que ambos cumplan con los requisitos laborales y salariales.
Esto implica que:
Si solo uno reúne las condiciones, el monto total es de $109.897
Si ambos están habilitados, el hogar puede percibir más de $219.000 en total
Esta posibilidad amplía el impacto del beneficio dentro de los hogares que inician su vida familiar.
Cómo se realiza el trámite para cobrar el bono
El trámite puede hacerse de manera digital a través de Mi ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina. Los pasos principales son:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Verificar y actualizar los datos personales y familiares
Acceder a la sección Atención Virtual
Seleccionar Asignaciones de Pago Único
Presentar el acta de matrimonio y la documentación solicitada
También es posible realizar la gestión de forma presencial, con turno previo, o mediante la línea telefónica 130.