A diferencia de otras asignaciones familiares, este pago no se repite en el tiempo. El monto actualizado asciende a $109.897 y busca acompañar económicamente a las parejas en el inicio de una nueva etapa familiar.

Para que el pago se efectivice, el trámite debe ser solicitado y aprobado por ANSES, con validación de datos personales y familiares.

Qué personas están habilitadas para cobrar la asignación

ANSES_AUH ANSES paga un bono de hasta más de $200.000 por única vez: cómo tramitarlo

El beneficio no está disponible para toda la población. Solo pueden acceder quienes se encuentren dentro de los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

Personas que perciben ingresos a través de una ART

Titulares de la prestación por desempleo

Trabajadores de temporada

Beneficiarios de la pensión honorífica de veteranos de guerra

Se trata de una asignación vinculada al empleo formal y a prestaciones contributivas, por lo que quedan excluidos otros regímenes.

Cuáles son los límites de ingresos que fija ANSES

Para cobrar el bono especial, ANSES establece topes máximos de ingresos que deben respetarse al momento de la solicitud.

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.022.048 brutos

Ingreso máximo por persona: $2.511.024 brutos

Si alguno de estos valores es superado, el sistema rechaza la asignación de forma automática. El criterio apunta a focalizar el beneficio en hogares de ingresos medios.

En qué casos el bono puede cobrarse dos veces

Uno de los puntos centrales de esta asignación es que cada integrante de la pareja puede solicitar el pago, siempre que ambos cumplan con los requisitos laborales y salariales.

Esto implica que:

Si solo uno reúne las condiciones, el monto total es de $109.897

Si ambos están habilitados, el hogar puede percibir más de $219.000 en total

Esta posibilidad amplía el impacto del beneficio dentro de los hogares que inician su vida familiar.

Cómo se realiza el trámite para cobrar el bono

El trámite puede hacerse de manera digital a través de Mi ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina. Los pasos principales son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Verificar y actualizar los datos personales y familiares

Acceder a la sección Atención Virtual

Seleccionar Asignaciones de Pago Único

Presentar el acta de matrimonio y la documentación solicitada

También es posible realizar la gestión de forma presencial, con turno previo, o mediante la línea telefónica 130.