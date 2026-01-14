Tarjeta Alimentar ANSES: montos vigentes en febrero tras el aumento de la AUH
Tras el dato de inflación de diciembre, se conocieron los importes que ANSES pagará por la Tarjeta Alimentar en febrero.
Tarjeta Alimentar ANSES: montos vigentes en febrero tras el aumento de la AUH
En febrero, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 2,8%, determinado por la actualización mensual basada en la inflación informada por el INDEC. Sin embargo, el incremento no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar, que continuará sin cambios durante el segundo mes del año.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que, por el momento, no está prevista una actualización de los valores de la Tarjeta Alimentar, por lo que se abonarán los mismos importes que rigieron en enero.
AUH con aumento, Tarjeta Alimentar sin cambios
Mientras la AUH se ajusta todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad, por lo que sus aumentos dependen de decisiones del Poder Ejecutivo.
Esto implica que, aunque la asignación principal suba por inflación, el refuerzo alimentario puede mantenerse congelado durante varios meses, como ocurre actualmente.
Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero
De esta manera, durante el calendario de pagos de febrero, los beneficiarios cobrarán los siguientes importes:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos montos se acreditan de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico nuevo. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, y puede utilizarse mediante la tarjeta de débito exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
El beneficio no permite la extracción de efectivo ni la compra de productos que no estén vinculados a la alimentación básica.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El programa está dirigido a los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad
La incorporación al beneficio es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente cargados en ANSES.
Qué tener en cuenta antes del cobro
Desde ANSES recuerdan que, si bien la AUH aumenta todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos. Por ahora, no hay una fecha confirmada para una próxima actualización del beneficio alimentario.
Por eso, recomiendan consultar los montos y las fechas de cobro a través de los canales oficiales de ANSES antes de cada pago, para evitar confusiones o expectativas erróneas.