Tarjeta Alimentar ANSES: montos vigentes en febrero tras el aumento de la AUH

Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero

De esta manera, durante el calendario de pagos de febrero, los beneficiarios cobrarán los siguientes importes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos montos se acreditan de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES_AUH

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico nuevo. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, y puede utilizarse mediante la tarjeta de débito exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El beneficio no permite la extracción de efectivo ni la compra de productos que no estén vinculados a la alimentación básica.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El programa está dirigido a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La incorporación al beneficio es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente cargados en ANSES.

Qué tener en cuenta antes del cobro

Desde ANSES recuerdan que, si bien la AUH aumenta todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos. Por ahora, no hay una fecha confirmada para una próxima actualización del beneficio alimentario.

Por eso, recomiendan consultar los montos y las fechas de cobro a través de los canales oficiales de ANSES antes de cada pago, para evitar confusiones o expectativas erróneas.