En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
información clave

Asignaciones de ANSES en abril: el cronograma de pagos oficial y montos

Se estableció el esquema definitivo de acreditación para las asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tras el ajuste por movilidad, los beneficiarios de la AUH y el SUAF ya pueden verificar sus fechas de cobro en abril de 2026, integrando el haber mensual con los refuerzos automáticos del Plan de los Mil Días.

Asignaciones de ANSES en abril: el cronograma de pagos oficial y montos

Asignaciones de ANSES en abril: el cronograma de pagos oficial y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de las asignaciones sociales inician el cuarto mes del año con un nuevo esquema de haberes. En abril de 2026, las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES se rigen por el incremento del 2,9% establecido mediante la fórmula de movilidad mensual, lo que eleva el haber neto de la asignación universal a $109.332,80. Este calendario oficial, organizado por la terminación del DNI, garantiza la transferencia directa de los recursos a las cuentas bancarias de más de 7 millones de familias bajo la órbita del organismo previsional.

Leé también Jubilados de ANSES en abril pueden ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros
Jubilados de ANSES en abril pueden ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros

El diseño de las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril comienza el viernes 10 de abril, fecha en la que se liquidan de forma unificada la prestación base y el Complemento Leche de $51.547 para menores de 3 años. Al centralizar los depósitos en una única jornada por documento, el organismo busca optimizar el acceso a la Tarjeta Alimentar y los haberes actualizados, permitiendo que los beneficiarios dispongan de la totalidad de sus ingresos de bolsillo de manera inmediata y sin gestiones adicionales ante las entidades bancarias.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene activos los controles de permanencia a través de cruces de datos con empleadores y registros de ingresos. Respetar las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES resulta determinante para la planificación económica del hogar, considerando que este mes se integran pagos complementarios para quienes regularizaron su situación escolar. La transparencia en la liquidación puede verificarse digitalmente, asegurando que el "combo" de beneficios se acredite correctamente según la situación de cada grupo familiar.

¿Cuándo son las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril?

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026
Asignaciones de ANSES en abril: el cronograma de pagos oficial y montos

Asignaciones de ANSES en abril: el cronograma de pagos oficial y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social distribuyó el cronograma de pagos para la AUH y el SUAF en abril de 2026 de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué beneficios se perciben en las fechas de cobro de abril?

Junto con el haber mensual actualizado por el índice de movilidad, en las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES se perciben adicionales que refuerzan el saldo final de la cuenta. En abril se acreditan de oficio:

  • Haber neto AUH: $109.332,80 por cada hijo.

  • Complemento Leche: $51.547 (para niños de hasta 3 años inclusive).

  • Tarjeta Alimentar: montos fijos de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo.

Para una familia con un solo hijo menor de 3 años, el cobro neto unificado alcanza los $213.129,80. Este valor se encuentra disponible para su retiro o uso con tarjeta de débito a partir de la fecha asignada por el número de DNI.

¿Cómo consultar la liquidación de ANSES en abril?

Para conocer el detalle de los conceptos abonados, los titulares deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado "Hijas e Hijos", la sección "Mis Asignaciones" detalla la fecha exacta y el desglose de los montos depositados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Es importante recordar que, si bien existen opciones de financiamiento externo, actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados de forma directa por la institución. Cualquier descuento por préstamos anteriores realizados con entidades financieras terceras se verá reflejado en el comprobante de pago de este mes.

¿Cómo tramitar la Ayuda Escolar de $85.000 si no se cobró?

Aquellos beneficiarios que no percibieron de manera automática el pago de la Ayuda Escolar Anual en marzo pueden gestionarlo durante las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril. El trámite consiste en cargar el certificado de escolaridad en la aplicación oficial del organismo.

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el formulario PS 2.68, se habilita el pago único de $85.000, el cual se deposita en un plazo de hasta 60 días en la misma cuenta de la asignación. Este proceso es fundamental para quienes no fueron incluidos en la primera tanda de liquidaciones masivas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH SUAF
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro
Cuánto se cobra por pensión ANSES en abril 2026 y quiénes acceden
Cómo se cobra el Fondo de Desempleo de ANSES paso a paso

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar