Asignaciones de ANSES en abril: el cronograma de pagos oficial y montos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué beneficios se perciben en las fechas de cobro de abril?

Junto con el haber mensual actualizado por el índice de movilidad, en las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES se perciben adicionales que refuerzan el saldo final de la cuenta. En abril se acreditan de oficio:

Haber neto AUH: $109.332,80 por cada hijo.

Complemento Leche: $51.547 (para niños de hasta 3 años inclusive).

Tarjeta Alimentar: montos fijos de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo.

Para una familia con un solo hijo menor de 3 años, el cobro neto unificado alcanza los $213.129,80. Este valor se encuentra disponible para su retiro o uso con tarjeta de débito a partir de la fecha asignada por el número de DNI.

¿Cómo consultar la liquidación de ANSES en abril?

Para conocer el detalle de los conceptos abonados, los titulares deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado "Hijas e Hijos", la sección "Mis Asignaciones" detalla la fecha exacta y el desglose de los montos depositados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Es importante recordar que, si bien existen opciones de financiamiento externo, actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados de forma directa por la institución. Cualquier descuento por préstamos anteriores realizados con entidades financieras terceras se verá reflejado en el comprobante de pago de este mes.

¿Cómo tramitar la Ayuda Escolar de $85.000 si no se cobró?

Aquellos beneficiarios que no percibieron de manera automática el pago de la Ayuda Escolar Anual en marzo pueden gestionarlo durante las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril. El trámite consiste en cargar el certificado de escolaridad en la aplicación oficial del organismo.

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el formulario PS 2.68, se habilita el pago único de $85.000, el cual se deposita en un plazo de hasta 60 días en la misma cuenta de la asignación. Este proceso es fundamental para quienes no fueron incluidos en la primera tanda de liquidaciones masivas.