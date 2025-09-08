CONFIRMADO por ANSES: el bono de $266.000 para AUH que se activa desde el celular

En septiembre 2025, los montos quedan de la siguiente manera:

AUH: $184.103,56

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total mensual: $266.039,56

Este cálculo surge de la suma del pago de la Asignación Universal por Hijo -con el 20% de retención ya aplicado- y el refuerzo alimentario que otorga el Ministerio de Capital Humano a través de la Tarjeta Alimentar.

De este modo, una familia con dos hijos que percibe la AUH ya cuenta con más de $260.000 garantizados por ANSES en septiembre, sin necesidad de gestionar trámites adicionales. Además, si los menores son menores de 3 años, podría agregarse el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días ($42.162), lo que elevaría aún más el ingreso mensual.

familia billetes auh créditos anses AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

El beneficio se encuentra dirigido a los hogares de menores ingresos. Según la información oficial, la Tarjeta Alimentar alcanza a:

Titulares de AUH con hijos menores de 17 años .

Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de los tres meses de gestación.

Beneficiarios de AUH por discapacidad , sin límite de edad.

Madres con 7 hijos o más que cobran la Pensión No Contributiva (PNC).

En todos los casos, la acreditación es automática: no se necesita hacer un trámite inicial para cobrarlo.

Cómo activarlo y usarlo desde el celular

Si bien la acreditación es automática, en muchos casos los titulares deben activar el uso de la Tarjeta Alimentar para poder disponer del dinero.

El paso a paso es sencillo y se puede hacer desde el celular:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Hijas e hijos” y luego “Tarjeta Alimentar” .

Confirmar que los datos del titular y los hijos estén correctamente actualizados.

Si el beneficio aún no aparece, realizar un reclamo desde la opción “Atención Virtual”.

Además, los bancos que operan con billeteras digitales permiten usar el dinero directamente desde el celular, sin necesidad de contar con la tarjeta física. Esto incluye pagos con QR en supermercados, almacenes y farmacias adheridas.