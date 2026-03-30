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ANSES presenta CAMBIOS en abril en las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Se confirmaron los nuevos montos para ANSES y PNC en abril de 2026. Tras la oficialización del calendario, los beneficiarios de pensiones no contributivas cuentan con un esquema de cobro y un ajuste técnico que impactará en los haberes de este mes.

ANSES presenta CAMBIOS en abril en las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

ANSES presenta CAMBIOS en abril en las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de PNC cuentan con el esquema definitivo para el cuarto mes del año. En abril de 2026, se aplica un incremento del 2,9% en los haberes, cifra que surge de la fórmula de movilidad vigente ajustada por la inflación de febrero. Este ajuste técnico impacta en millones de beneficiarios que perciben estas prestaciones en todo el territorio nacional.

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El calendario de pagos oficial de ANSES para las PNC (Pensiones No Contributivas) inicia el viernes 10 de abril. Según lo establecido por el organismo previsional, el cronograma se organiza por la terminación del DNI, comenzando con los dígitos 0 y 1. Los nuevos montos reflejan la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de equiparar los haberes a la evolución de los precios minoristas.

Este ajuste mensual, reglamentado bajo el Decreto 274/24, sustituye el anterior sistema de aumentos trimestrales. Con la modalidad actual, las PNC reciben actualizaciones con mayor frecuencia, permitiendo una adaptación directa a la coyuntura económica. A continuación, se detallan los montos exactos que serán depositados, las fechas clave para asistir al banco y las respuestas a las consultas frecuentes sobre el programa.

¿Cuándo se cobran las PNC en abril 2026 según el DNI?

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ANSES presenta CAMBIOS en abril en las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

ANSES presenta CAMBIOS en abril en las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

El cronograma de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) se encuentra diseñado para organizar la afluencia en las entidades bancarias. El cobro debe realizarse en la fecha asignada según el último número del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Desde ANSES informan que los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias tras la fecha de pago inicial. Se recomienda el uso de la tarjeta de débito para operaciones en cajeros automáticos y comercios, facilitando el acceso a los fondos sin necesidad de atención presencial en ventanilla.

¿Cuáles son los montos de las PNC con el aumento de abril?

Con la suba del 2,9%, los valores de las PNC y otras prestaciones de ANSES presentan una actualización. Los montos vigentes para el presente mes son los siguientes:

  • PNC por Invalidez y Vejez: El haber se sitúa en $304.255 (frente a los $295.680 abonados en marzo).

  • PNC para Madres de Siete Hijos: El monto asciende a $380.319 (superando los $369.600 del periodo anterior).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El valor se establece en $304.255.

La jubilación mínima también refleja un valor de $380.319, manteniendo la paridad establecida por normativa con las pensiones para madres de siete hijos.

¿Cómo funciona el cálculo del aumento para ANSES y PNC?

El mecanismo de actualización para las prestaciones de ANSES y las PNC se rige por el dato de inflación oficial. Para el mes de abril de 2026, se utiliza como referencia el IPC correspondiente a febrero del mismo año. Este sistema determina que los ingresos de sectores como personas con discapacidad o adultos mayores sin aportes suficientes tengan una correlación con el costo de vida informado por el INDEC.

Si bien el esquema de movilidad ofrece una actualización mensual, el desfasaje temporal implica que el cobro mensual refleja la inflación registrada dos meses antes. No obstante, la frecuencia de ajuste actual evita la erosión del poder adquisitivo que se producía con el régimen de aumentos trimestrales previos.

¿Existen créditos para beneficiarios de ANSES en abril?

En el periodo actual, no se registran líneas de créditos otorgadas de forma directa por ANSES. No obstante, se encuentran disponibles opciones de financiación y créditos para beneficiarios que cobran prestaciones de ANSES a través de diversas entidades bancarias.

Los titulares de PNC que requieran financiamiento deben consultar las condiciones en la institución bancaria donde perciben sus haberes, verificando las tasas de interés y los requisitos de solicitud. El organismo previsional cumple el rol de ente pagador de la prestación, pero no dispone de programas de préstamos con fondos propios en esta etapa.

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