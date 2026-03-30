ANSES presenta CAMBIOS en abril en las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Desde ANSES informan que los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias tras la fecha de pago inicial. Se recomienda el uso de la tarjeta de débito para operaciones en cajeros automáticos y comercios, facilitando el acceso a los fondos sin necesidad de atención presencial en ventanilla.

¿Cuáles son los montos de las PNC con el aumento de abril?

Con la suba del 2,9%, los valores de las PNC y otras prestaciones de ANSES presentan una actualización. Los montos vigentes para el presente mes son los siguientes:

PNC por Invalidez y Vejez: El haber se sitúa en $304.255 (frente a los $295.680 abonados en marzo).

PNC para Madres de Siete Hijos: El monto asciende a $380.319 (superando los $369.600 del periodo anterior).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El valor se establece en $304.255.

La jubilación mínima también refleja un valor de $380.319, manteniendo la paridad establecida por normativa con las pensiones para madres de siete hijos.

¿Cómo funciona el cálculo del aumento para ANSES y PNC?

El mecanismo de actualización para las prestaciones de ANSES y las PNC se rige por el dato de inflación oficial. Para el mes de abril de 2026, se utiliza como referencia el IPC correspondiente a febrero del mismo año. Este sistema determina que los ingresos de sectores como personas con discapacidad o adultos mayores sin aportes suficientes tengan una correlación con el costo de vida informado por el INDEC.

Si bien el esquema de movilidad ofrece una actualización mensual, el desfasaje temporal implica que el cobro mensual refleja la inflación registrada dos meses antes. No obstante, la frecuencia de ajuste actual evita la erosión del poder adquisitivo que se producía con el régimen de aumentos trimestrales previos.

¿Existen créditos para beneficiarios de ANSES en abril?

En el periodo actual, no se registran líneas de créditos otorgadas de forma directa por ANSES. No obstante, se encuentran disponibles opciones de financiación y créditos para beneficiarios que cobran prestaciones de ANSES a través de diversas entidades bancarias.

Los titulares de PNC que requieran financiamiento deben consultar las condiciones en la institución bancaria donde perciben sus haberes, verificando las tasas de interés y los requisitos de solicitud. El organismo previsional cumple el rol de ente pagador de la prestación, pero no dispone de programas de préstamos con fondos propios en esta etapa.