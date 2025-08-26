En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Créditos
GRAN OPORTUNIDAD

ANSES: qué créditos están vigentes en septiembre 2025 y cómo pedirlos

En septiembre 2025, los beneficiarios de ANSES pueden acceder a créditos online con aprobación rápida y cuotas fijas. Te contamos quiénes aplican, los montos y cómo hacer el trámite.

ANSES: qué créditos están vigentes en septiembre 2025 y cómo pedirlos

ANSES: qué créditos están vigentes en septiembre 2025 y cómo pedirlos

En septiembre 2025, los créditos para beneficiarios de ANSES siguen vigentes y alcanzan a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y jubilados y pensionados. Estos préstamos, gestionados por Banco Nación y Banco Provincia, permiten solicitar hasta $3.000.000 de forma digital, con devolución en cuotas fijas que se descuentan del haber mensual.

Leé también Jubilados septiembre 2025: cómo pedir créditos online de hasta $3.000.000
Jubilados septiembre 2025: cómo pedir créditos online de hasta $3.000.000 e

La propuesta busca facilitar liquidez a millones de hogares y adultos mayores, mediante un trámite 100% online que se concreta desde el celular o la computadora. La acreditación del dinero suele realizarse en menos de 48 horas hábiles.

Además, los bancos ofrecen un simulador online que permite calcular de manera anticipada el valor de la cuota según el monto y el plazo de devolución, brindando mayor previsibilidad al momento de decidir.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos en septiembre 2025?

ANSES PRESTAMOS CUENTA DNI.jpg
ANSES: qu&eacute; cr&eacute;ditos est&aacute;n vigentes en septiembre 2025 y c&oacute;mo pedirlos

ANSES: qué créditos están vigentes en septiembre 2025 y cómo pedirlos

Los préstamos están disponibles únicamente para:

  • Titulares de la AUH

  • Beneficiarios del SUAF

  • Jubilados y pensionados

Los montos varían según el banco: hasta $3.000.000 en Banco Nación y hasta $2.500.000 en Banco Provincia. En todos los casos, las cuotas se descuentan automáticamente del beneficio mensual, lo que asegura el pago sin necesidad de gestiones adicionales.

Cómo pedir los créditos para beneficiarios de ANSES

El procedimiento es sencillo y se realiza desde el homebanking:

  • Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.

  • Seleccionar la opción “Préstamos”.

  • Simular el crédito online para calcular cuota y plazo.

  • Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Los préstamos contemplan plazos de devolución de entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas a lo largo del período.

Requisitos y condiciones de los créditos disponibles

Los bancos establecen condiciones específicas para aprobar los préstamos:

  • Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.

  • Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.

  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

  • Mantener un buen historial crediticio.

  • No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).

Las líneas tienen una tasa nominal anual del 79% y un costo financiero total de 114,92%. Esto significa que, aunque las cuotas son fijas, el costo acumulado puede ser elevado en plazos largos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Créditos Septiembre
Notas relacionadas
ANSES AUH: qué créditos están disponibles en septiembre 2025 y cómo acceder
ANSES septiembre 2025: jubilados, AUH y Tarjeta Alimentar reciben aumentos y un plus oculto
Bono oculto de ANSES: hasta $165.000 que muchos no están cobrando en septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar