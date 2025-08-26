ANSES: qué créditos están vigentes en septiembre 2025 y cómo pedirlos

Titulares de la AUH

Los montos varían según el banco: hasta $3.000.000 en Banco Nación y hasta $2.500.000 en Banco Provincia. En todos los casos, las cuotas se descuentan automáticamente del beneficio mensual, lo que asegura el pago sin necesidad de gestiones adicionales.

Cómo pedir los créditos para beneficiarios de ANSES

El procedimiento es sencillo y se realiza desde el homebanking:

Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.

Seleccionar la opción “Préstamos” .

Simular el crédito online para calcular cuota y plazo.

Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Los préstamos contemplan plazos de devolución de entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas a lo largo del período.

Requisitos y condiciones de los créditos disponibles

Los bancos establecen condiciones específicas para aprobar los préstamos:

Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación .

Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Tener CUIL activo , clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Mantener un buen historial crediticio .

No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).

Las líneas tienen una tasa nominal anual del 79% y un costo financiero total de 114,92%. Esto significa que, aunque las cuotas son fijas, el costo acumulado puede ser elevado en plazos largos.