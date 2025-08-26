ANSES septiembre 2025: jubilados, AUH y Tarjeta Alimentar reciben aumentos y un plus oculto.

El refuerzo que paga ANSES para los jubilados y pensionados con haberes mínimos será de $70.000, el mismo monto que se otorgó en agosto. El bono de ANSES no es universal, sino que está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En septiembre 2025 lo cobrarán:

Jubilados que reciben el haber mínimo.

Pensionados por fallecimiento con un solo beneficio.

Titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) .

. Pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Quienes tengan haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional, que decrece a medida que aumenta el ingreso, hasta desaparecer en los casos más altos.

Por otra parte, otras prestaciones quedaron de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH . Por lo tanto, el monto que efectivamente cobran las familias será de $92.052 por hijo .

Asignación por Embarazo para Protección Social: $115.065

Ayuda Escolar Anual: $43.522

Asignación por Nacimiento: $67.064

Asignación por Adopción: $401.095

Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

A la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma fecha de pago y busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Los montos en septiembre quedaron establecidos en:

$55.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $86.936 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $114.062 para familias con tres o más hijos.

El depósito es automático y no requiere inscripción, siempre que se cumplan los requisitos:

Titulares de AUH con hijos menores de 17 años .

. Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

(sin límite de edad). Embarazadas que perciben la AUE desde el tercer mes de gestación.

Esto significa que, por ejemplo, una madre que cobra AUH por dos hijos recibirá en septiembre $184.103 por AUH más $86.936 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $271.039 en el mes.

El plus oculto: cómo cobrar el 20% retenido de AUH

El “plus oculto” al que hizo referencia ANSES es la posibilidad de cobrar el 20% retenido de la AUH durante todo 2024.

Para acceder a ese dinero, es necesario presentar la Libreta AUH 2024, un formulario que acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad.

Monto total retenido por hijo en 2024: $165.863

$165.863 Monto total retenido por hijo con discapacidad: $540.094,40

$540.094,40 En la Zona Austral: los montos superan los $219.000 por hijo

El trámite es obligatorio y puede hacerse:

100% online , desde Mi ANSES , descargando el formulario, completándolo en escuela y centro de salud, y subiéndolo al sistema.

, desde , descargando el formulario, completándolo en escuela y centro de salud, y subiéndolo al sistema. Presencial, en cualquier oficina de ANSES sin turno previo.

Si no se presenta la Libreta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la AUH.