ANSES septiembre 2025: jubilados, AUH y Tarjeta Alimentar reciben aumentos y un plus oculto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó aumentos en jubilaciones, AUH y la continuidad de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025. Además, habrá un plus adicional que pocos beneficiarios conocen y que puede sumar miles de pesos extra al bolsillo.

ANSES septiembre 2025: jubilados

ANSES septiembre 2025: jubilados, AUH y Tarjeta Alimentar reciben aumentos y un plus oculto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados que comenzará a pagar en septiembre de 2025. Tanto los jubilados y pensionados, como los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, recibirán aumentos en sus haberes y asignaciones.

ANSES septiembre 2025: cuánto cobran AUH, embarazo y otras asignaciones con aumento

Pero además, el organismo recordó la existencia de un beneficio oculto que muchos aún no cobraron y que puede representar hasta $165.000 extra por hijo para quienes presentan la Libreta AUH 2024.

De esta manera, septiembre se transforma en un mes clave para los sectores más vulnerables, que no solo reciben los montos mensuales habituales, con suma incluida, sino también la posibilidad de sumar ingresos adicionales.

Aumento del 1.9%: cuánto se cobra por prestación

  • Jubilación mínima: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PNC madre de siete hijos: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)

El refuerzo que paga ANSES para los jubilados y pensionados con haberes mínimos será de $70.000, el mismo monto que se otorgó en agosto. El bono de ANSES no es universal, sino que está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En septiembre 2025 lo cobrarán:

  • Jubilados que reciben el haber mínimo.
  • Pensionados por fallecimiento con un solo beneficio.
  • Titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).
  • Pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Quienes tengan haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional, que decrece a medida que aumenta el ingreso, hasta desaparecer en los casos más altos.

Por otra parte, otras prestaciones quedaron de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto que efectivamente cobran las familias será de $92.052 por hijo.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $374.744
  • Asignación por Embarazo para Protección Social: $115.065
  • Ayuda Escolar Anual: $43.522
  • Asignación por Nacimiento: $67.064
  • Asignación por Adopción: $401.095
  • Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065
anses alimen

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

A la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma fecha de pago y busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Los montos en septiembre quedaron establecidos en:

  • $55.250 para familias con un hijo.
  • $86.936 para familias con dos hijos.
  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

El depósito es automático y no requiere inscripción, siempre que se cumplan los requisitos:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 17 años.
  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).
  • Embarazadas que perciben la AUE desde el tercer mes de gestación.

Esto significa que, por ejemplo, una madre que cobra AUH por dos hijos recibirá en septiembre $184.103 por AUH más $86.936 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $271.039 en el mes.

El plus oculto: cómo cobrar el 20% retenido de AUH

El “plus oculto” al que hizo referencia ANSES es la posibilidad de cobrar el 20% retenido de la AUH durante todo 2024.

Para acceder a ese dinero, es necesario presentar la Libreta AUH 2024, un formulario que acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad.

  • Monto total retenido por hijo en 2024: $165.863
  • Monto total retenido por hijo con discapacidad: $540.094,40
  • En la Zona Austral: los montos superan los $219.000 por hijo

El trámite es obligatorio y puede hacerse:

  • 100% online, desde Mi ANSES, descargando el formulario, completándolo en escuela y centro de salud, y subiéndolo al sistema.
  • Presencial, en cualquier oficina de ANSES sin turno previo.

Si no se presenta la Libreta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la AUH.

