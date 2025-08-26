En vivo Radio La Red
Bono oculto de ANSES: hasta $165.000 que muchos no están cobrando en septiembre

ANSES confirmó los montos actualizados de la AUH y de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025. Además, recordó que los beneficiarios pueden presentar una documentación para habilitar el cobro del 20% retenido, un extra de hasta $165.000 por hijo que se suma al aumento mensual y a la acreditación automática de la tarjeta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar que se pagan en septiembre 2025. Pero además, el organismo recordó un trámite fundamental: la presentación de la Libreta AUH 2024, requisito clave para acceder al 20% retenido durante todo el año pasado, que representa un extra de hasta $165.000 por hijo.

De esta manera, las familias que cobran la AUH no solo recibirán el aumento mensual y la acreditación de la Tarjeta Alimentar, sino que también pueden sumar un ingreso extra acumulado que muchos todavía no pidieron.

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra con aumento

En septiembre, la AUH volvió a actualizarse siguiendo la fórmula de movilidad. El monto por hijo alcanzó los $115.064,72, mientras que para los titulares con hijos con discapacidad se fijó en $374.670,30.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ANSES retiene el 20% de cada pago hasta que los beneficiarios presenten la Libreta AUH.

  • Monto por hijo en septiembre: $115.064,72.

    • Pago efectivo: $92.051,78 (ANSES retiene $23.012,94).

  • Monto por hijo con discapacidad en septiembre: $374.670,30.

    • Pago efectivo: $299.736,24 (retención de $74.934,06).

Esto significa que lo que las familias perciben mes a mes no es el total de la AUH, ya que siempre queda pendiente esa parte retenida.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

Junto con la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, que está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Los montos en septiembre 2025 quedaron de la siguiente manera:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se deposita sin necesidad de inscripción adicional y corresponde a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación.

De este modo, una familia con dos hijos que cobra AUH y recibe la Tarjeta Alimentar en septiembre puede llegar a un ingreso conjunto de $270.000 entre ambas prestaciones.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar

Cómo cobrar el 20% retenido de AUH: el plus de $165.000 por hijo

Además de los montos mensuales, los beneficiarios de AUH pueden acceder al 20% retenido durante todo 2024 al presentar la Libreta AUH.

Se trata de un extra que pocos activaron aún y que puede significar un ingreso adicional de $165.000 por hijo, o incluso de más de $540.000 en el caso de hijos con discapacidad.

La Libreta AUH es un formulario que certifica:

  • Controles de salud y vacunación.

  • Asistencia escolar obligatoria.

La presentación es obligatoria y si no se realiza por dos años consecutivos, ANSES puede suspender el beneficio.

Libreta AUH: montos retenidos en 2024

Durante todo 2024, ANSES fue reteniendo el 20% de la AUH mes a mes. Estos son los montos acumulados:

  • Por hijo menor: $165.863.

  • Por hijo con discapacidad: $540.094,40.

En la Zona Austral, donde los montos de AUH son más altos, los valores retenidos fueron aún mayores:

  • Por hijo menor: $219.116.

  • Por hijo con discapacidad: $713.498,40.

Esto demuestra la importancia de presentar la Libreta: sin el trámite, ese dinero queda sin cobrar.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024

La presentación de la Libreta puede hacerse de manera 100% online o presencial.

Opción online (Mi ANSES):

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección “Hijos” → “Libreta AUH”.

  • Descargar e imprimir el formulario.

  • Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo firmen.

  • Sacar una foto o escanearlo.

  • Subirlo nuevamente al sistema desde la misma sección.

