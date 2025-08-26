Bono oculto de ANSES: hasta $165.000 que muchos no están cobrando en septiembre

-
Monto por hijo en septiembre: $115.064,72.
-
Monto por hijo con discapacidad en septiembre: $374.670,30.
Esto significa que lo que las familias perciben mes a mes no es el total de la AUH, ya que siempre queda pendiente esa parte retenida.
Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados
Junto con la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, que está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.
Los montos en septiembre 2025 quedaron de la siguiente manera:
-
$55.250 para familias con un hijo.
-
$86.936 para familias con dos hijos.
-
$114.062 para familias con tres o más hijos.
Este beneficio se deposita sin necesidad de inscripción adicional y corresponde a:
-
Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.
-
Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).
-
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación.
De este modo, una familia con dos hijos que cobra AUH y recibe la Tarjeta Alimentar en septiembre puede llegar a un ingreso conjunto de $270.000 entre ambas prestaciones.
Cómo cobrar el 20% retenido de AUH: el plus de $165.000 por hijo
Además de los montos mensuales, los beneficiarios de AUH pueden acceder al 20% retenido durante todo 2024 al presentar la Libreta AUH.
Se trata de un extra que pocos activaron aún y que puede significar un ingreso adicional de $165.000 por hijo, o incluso de más de $540.000 en el caso de hijos con discapacidad.
La Libreta AUH es un formulario que certifica:
La presentación es obligatoria y si no se realiza por dos años consecutivos, ANSES puede suspender el beneficio.
Libreta AUH: montos retenidos en 2024
Durante todo 2024, ANSES fue reteniendo el 20% de la AUH mes a mes. Estos son los montos acumulados:
En la Zona Austral, donde los montos de AUH son más altos, los valores retenidos fueron aún mayores:
Esto demuestra la importancia de presentar la Libreta: sin el trámite, ese dinero queda sin cobrar.
Cómo presentar la Libreta AUH 2024
La presentación de la Libreta puede hacerse de manera 100% online o presencial.
Opción online (Mi ANSES):
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ir a la sección “Hijos” → “Libreta AUH”.
-
Descargar e imprimir el formulario.
-
Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo firmen.
-
Sacar una foto o escanearlo.
-
Subirlo nuevamente al sistema desde la misma sección.