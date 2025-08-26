Bono oculto de ANSES: hasta $165.000 que muchos no están cobrando en septiembre

Monto por hijo en septiembre: $115.064,72. Pago efectivo: $92.051,78 (ANSES retiene $23.012,94).

Monto por hijo con discapacidad en septiembre: $374.670,30. Pago efectivo: $299.736,24 (retención de $74.934,06).



Esto significa que lo que las familias perciben mes a mes no es el total de la AUH, ya que siempre queda pendiente esa parte retenida.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

Junto con la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, que está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Los montos en septiembre 2025 quedaron de la siguiente manera:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se deposita sin necesidad de inscripción adicional y corresponde a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años .

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación.

De este modo, una familia con dos hijos que cobra AUH y recibe la Tarjeta Alimentar en septiembre puede llegar a un ingreso conjunto de $270.000 entre ambas prestaciones.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar

Cómo cobrar el 20% retenido de AUH: el plus de $165.000 por hijo

Además de los montos mensuales, los beneficiarios de AUH pueden acceder al 20% retenido durante todo 2024 al presentar la Libreta AUH.

Se trata de un extra que pocos activaron aún y que puede significar un ingreso adicional de $165.000 por hijo, o incluso de más de $540.000 en el caso de hijos con discapacidad.

La Libreta AUH es un formulario que certifica:

Controles de salud y vacunación .

Asistencia escolar obligatoria.

La presentación es obligatoria y si no se realiza por dos años consecutivos, ANSES puede suspender el beneficio.

Libreta AUH: montos retenidos en 2024

Durante todo 2024, ANSES fue reteniendo el 20% de la AUH mes a mes. Estos son los montos acumulados:

Por hijo menor: $165.863.

Por hijo con discapacidad: $540.094,40.

En la Zona Austral, donde los montos de AUH son más altos, los valores retenidos fueron aún mayores:

Por hijo menor: $219.116.

Por hijo con discapacidad: $713.498,40.

Esto demuestra la importancia de presentar la Libreta: sin el trámite, ese dinero queda sin cobrar.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024

La presentación de la Libreta puede hacerse de manera 100% online o presencial.

Opción online (Mi ANSES):