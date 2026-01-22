ANSES: qué hay detrás del monto de $600.000 que algunos cobran en febrero

El componente central de ese ingreso es la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, que alcanza un monto cercano a los $420.354, y que al combinarse con otros beneficios eleva el total mensual.

Qué prestaciones se suman para llegar a los $600.000

ANSES: qué hay detrás del monto de $600.000 qué algunos cobran en febrero

El ingreso total se explica por la acumulación de los siguientes programas

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $420.354

$420.354 Tarjeta Alimentar: $52.250

$52.250 Complemento Leche (Plan 1000 Días): $48.691

$48.691 Programa Volver al Trabajo: $78.000

La suma de estas prestaciones puede alcanzar un total aproximado de $599.295, siempre que el titular cumpla con todos los requisitos.

Quiénes pueden acceder a este ingreso elevado

No todos los beneficiarios de AUH alcanzan este monto. El esquema aplica a personas que

perciben AUH con Discapacidad ,

, cobran Tarjeta Alimentar ,

, acceden al Complemento Leche ,

, y participan del programa Volver al Trabajo.

La clave es la compatibilidad entre programas, no la existencia de un bono extraordinario.

Cómo verificar si corresponde el cobro en febrero

Los beneficiarios pueden consultar los montos y prestaciones vigentes ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí figura el detalle de cada pago y su composición.