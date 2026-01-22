ANSES: qué hay detrás del monto de $600.000 que algunos cobran en febrero
ANSES prepara los pagos de febrero con cifras que vuelven a captar la atención en la AUH. Un ingreso que ronda los $600.000 genera expectativas entre los beneficiarios. Qué explica ese monto, quiénes pueden alcanzarlo y cómo se compone según cada prestación.
ANSES: qué hay detrás del monto de $600.000 que algunos cobran en febrero
ANSES y AUH aparecen nuevamente en el centro de la agenda en febrero, cuando comienzan a circular cifras que superan los $600.000 y despiertan dudas entre los beneficiarios. El monto no corresponde a un pago extraordinario aislado, sino al resultado de la suma de distintas prestaciones vigentes.
Con la actualización por inflación aplicada en febrero y la continuidad de beneficios complementarios, algunos titulares pueden percibir ingresos elevados si cumplen simultáneamente con los requisitos de varios programas administrados por ANSES.
El organismo previsional recordó que no se trata de un bono nuevo ni de una inscripción especial, sino de la acumulación de asignaciones que ya existen dentro del sistema de protección social.
¿Por qué se habla de un “bono” de casi $600.000 de ANSES?
El llamado “bono de ANSES” cercano a los $600.000 no es un pago único adicional. Se trata de la suma de varias prestaciones que pueden cobrarse juntas en determinados casos durante febrero.
El componente central de ese ingreso es la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, que alcanza un monto cercano a los $420.354, y que al combinarse con otros beneficios eleva el total mensual.
Qué prestaciones se suman para llegar a los $600.000
El ingreso total se explica por la acumulación de los siguientes programas
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $420.354
Tarjeta Alimentar: $52.250
Complemento Leche (Plan 1000 Días): $48.691
Programa Volver al Trabajo: $78.000
La suma de estas prestaciones puede alcanzar un total aproximado de $599.295, siempre que el titular cumpla con todos los requisitos.
Quiénes pueden acceder a este ingreso elevado
No todos los beneficiarios de AUH alcanzan este monto. El esquema aplica a personas que
perciben AUH con Discapacidad,
cobran Tarjeta Alimentar,
acceden al Complemento Leche,
y participan del programa Volver al Trabajo.
La clave es la compatibilidad entre programas, no la existencia de un bono extraordinario.
Cómo verificar si corresponde el cobro en febrero
Los beneficiarios pueden consultar los montos y prestaciones vigentes ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí figura el detalle de cada pago y su composición.