Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES revisa haberes de jubilados y explica cómo evitar la suspensión del pago

ANSES ajusta controles para jubilados desde enero 2026 y advierte sobre situaciones que pueden interrumpir el pago mensual. Qué condiciones revisa el organismo y qué pasos permite restablecer el cobro sin perder el derecho.

ANSES inicia enero 2026 con un refuerzo en los controles administrativos que impacta directamente en jubilados y pensionados. El organismo informó que determinados beneficiarios pueden ver interrumpido el depósito de sus haberes si el sistema detecta inconsistencias en la situación personal o bancaria.

ANSES arranca 2026 con aumento y fechas de pago: los nuevos montos de AUH, SUAF y jubilaciones
ANSES arranca 2026 con aumento y fechas de pago: los nuevos montos de AUH, SUAF y jubilaciones

La advertencia se da en el marco del inicio del nuevo año y de auditorías preventivas que ANSES aplica de manera automática. La suspensión del pago no implica la pérdida de la jubilación, pero sí obliga al titular a realizar un trámite para volver a cobrar con normalidad.

Desde el organismo previsional explicaron que estas medidas buscan garantizar la correcta liquidación de las prestaciones y evitar cobros indebidos, especialmente en casos donde no se registran movimientos durante períodos prolongados.

Por qué ANSES puede suspender el pago a jubilados en enero 2026

ANSES_AUH
Existen tres situaciones principales que pueden derivar en la suspensión preventiva del haber jubilatorio por parte de ANSES:

  • Inactividad prolongada: ocurre cuando el jubilado no cobra por ventanilla durante tres meses consecutivos o no se registran movimientos en la cuenta bancaria donde se deposita el haber.

  • Incompatibilidad de prestaciones: el sistema puede detectar el cobro simultáneo de beneficios que la normativa no permite percibir en conjunto.

  • Salida del país no informada: permanecer en el exterior por un período extenso sin notificación previa puede activar el bloqueo automático del pago.

Dato clave: la suspensión no elimina el derecho a la jubilación, solo congela el pago hasta regularizar la situación.

Qué hacer si un jubilado no cobra su haber de ANSES

Si un beneficiario detecta que no cobró su jubilación o pensión, debe iniciar el trámite de Reactivación de Haberes, que se realiza de forma presencial.

El procedimiento incluye:

  • Solicitar turno en ANSES, a través de la web oficial o llamando al 130.

  • Presentar DNI vigente y el Formulario de Reclamo de Haberes (PS 6.236).

  • Aportar documentación adicional si el organismo lo solicita, como certificados de residencia o declaraciones juradas.

ANSES evalúa cada caso y, una vez validada la información, restablece el pago mensual.

¿Se pueden recuperar los haberes suspendidos por ANSES?

Sí. ANSES permite reclamar los montos no cobrados durante el período de suspensión, siempre que el titular cumpla con los requisitos legales y complete correctamente el trámite de reactivación.

Una vez aprobado el proceso, el jubilado vuelve a percibir su haber de forma habitual y puede acceder al pago retroactivo correspondiente a los meses retenidos.

Este punto es central para los beneficiarios, ya que la suspensión no implica una baja definitiva del sistema previsional.

Cómo evitar que ANSES bloquee el pago de la jubilación

Para prevenir interrupciones en el cobro, ANSES recomienda:

  • Mantener actualizados los datos personales y bancarios.

  • Controlar periódicamente la cuenta donde se deposita el haber.

  • Informar cambios de domicilio o salidas prolongadas del país.

  • Designar un apoderado si existen dificultades para cobrar de manera presencial.

Con estas acciones, los jubilados reducen el riesgo de suspensión y aseguran la continuidad del beneficio.

