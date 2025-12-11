NUEVO BONO ANSES diciembre 2025: quiénes cobran los $40.000 que anunció el organismo

ANSES: a quiénes les corresponde el bono

El refuerzo extraordinario se paga a:

Jubilados que perciben un haber mínimo .

Titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos.

Jubilados con haberes superiores a la mínima, pero que entran en el rango de proporcionalidad.

Este último grupo es el que recibe el bono reducido.

Cómo se calcula el proporcional

El cálculo aplicado por ANSES es simple:

Quien cobra el haber mínimo recibe los $70.000 completos.

Quien supera la mínima recibe la diferencia entre $70.000 y el monto que excede ese piso.

Esto genera una escala descendente, en la que el bono se va achicando hasta desaparecer cuando el haber supera un límite máximo. Si una persona cobra $370.879,59, el bono será de $40.000, ya que completa la diferencia entre su haber y el tope establecido.

Aunque los valores pueden variar cada mes de acuerdo a las actualizaciones por movilidad, para diciembre y enero el esquema funciona con la misma lógica: quien queda por encima de la mínima entra en el bono proporcional.

Bono_ANSES

Cómo quedan los haberes de diciembre con aumento y bono

Tras el incremento del 2,3% y la continuidad del refuerzo, ANSES informó la siguiente escala:

Jubilación mínima: $410.879,59 (incluye bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.363.160,10

PUAM: $342.624,77

Pensiones No Contributivas (PNC): $381.653,76

En el caso de la PUAM y las PNC, el bono también se aplica bajo las mismas reglas del haber mínimo.

Cuándo se cobra el bono de ANSES: fechas según terminación de DNI

El bono se paga automáticamente junto con la jubilación, en la misma fecha asignada de acuerdo con el cronograma oficial de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el bono?

No. El bono se liquida automáticamente en todos los casos en que ANSES detecta que el ingreso del beneficiario está dentro de los valores establecidos.