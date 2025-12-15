ANSES, AUH y enero 2026 quedan directamente vinculados tras la publicación de la inflación de noviembre por parte del INDEC. Ese índice activa el aumento mensual que rige para las asignaciones sociales.
ANSES aplicará en enero 2026 una nueva suba en la AUH tras el último dato de inflación. El ajuste automático impacta en millones de titulares y ya permite estimar el monto actualizado de la asignación.
ANSES y AUH: cuánto aumentará la asignación desde enero 2026
El incremento será del 2,5%, en línea con la variación del IPC. La actualización se realiza de forma automática bajo la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24.
Este mecanismo garantiza ajustes mensuales consecutivos, sin trámites adicionales para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
Con el aumento confirmado por inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.505 a partir de enero 2026. El mismo monto se aplicará a la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
Estos valores corresponden al haber bruto, antes de las retenciones habituales que se aplican sobre la prestación.
La actualización responde exclusivamente al índice de precios informado por el INDEC y se replica mes a mes.
Además de la AUH, el ajuste impacta en las asignaciones familiares del sistema SUAF. En el primer tramo de ingresos, la Asignación por Hijo ascenderá a $62.783,30.
El incremento alcanza también a otras prestaciones vinculadas al esquema de movilidad mensual, siguiendo la misma lógica de actualización.
ANSES aplica el aumento de manera simultánea en todas las asignaciones alcanzadas por la normativa vigente.
Desde 2024, las asignaciones sociales dejaron atrás los aumentos trimestrales y pasaron a ajustarse todos los meses. El objetivo es acompañar más de cerca la evolución de los precios.
La fórmula toma como referencia el IPC más reciente y define automáticamente los nuevos valores sin necesidad de anuncios oficiales.
De esta manera, la AUH de ANSES mantiene un esquema de actualización continua que impacta directamente en los ingresos mensuales.