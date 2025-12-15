ANSES y AUH: cuánto aumentará la asignación desde enero 2026

Estos valores corresponden al haber bruto, antes de las retenciones habituales que se aplican sobre la prestación.

La actualización responde exclusivamente al índice de precios informado por el INDEC y se replica mes a mes.

Qué otras asignaciones aumentan junto con la AUH

Además de la AUH, el ajuste impacta en las asignaciones familiares del sistema SUAF. En el primer tramo de ingresos, la Asignación por Hijo ascenderá a $62.783,30.

El incremento alcanza también a otras prestaciones vinculadas al esquema de movilidad mensual, siguiendo la misma lógica de actualización.

ANSES aplica el aumento de manera simultánea en todas las asignaciones alcanzadas por la normativa vigente.

Por qué la AUH se actualiza todos los meses por inflación

Desde 2024, las asignaciones sociales dejaron atrás los aumentos trimestrales y pasaron a ajustarse todos los meses. El objetivo es acompañar más de cerca la evolución de los precios.

La fórmula toma como referencia el IPC más reciente y define automáticamente los nuevos valores sin necesidad de anuncios oficiales.

De esta manera, la AUH de ANSES mantiene un esquema de actualización continua que impacta directamente en los ingresos mensuales.