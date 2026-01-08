ANSES y AUH en enero 2026: los cambios en pagos que impactan en las familias
En enero 2026, ANSES aplica nuevas actualizaciones en la AUH y mantiene beneficios complementarios que se acreditan junto con el calendario habitual. Los montos por hijo, fechas y requisitos marcan el inicio del año para millones de hogares.
ANSES actualiza la AUH en enero 2026 y paga más de $100.000 por hijo
ANSES y AUH en enero 2026 inauguran el año con valores actualizados y un esquema de liquidaciones que combina aumentos en la prestación principal, retenciones habituales y beneficios asociados que continúan sin cambios. Con la movilidad mensual vigente, los importes se ajustan según el índice de inflación de dos meses previos.
El nuevo cuadro de pagos se apoya en el Índice de Precios al Consumidor de noviembre y determina cuánto cobra cada familia por hijo, cómo se abona la prestación por discapacidad y qué sucede con los montos de la Tarjeta Alimentar durante enero. Todo se acredita según la terminación del DNI.
En paralelo, ANSES confirmó la continuidad de la Ayuda Escolar 2026, que requiere la presentación del Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos para habilitar el cobro del beneficio anual.
AUH ANSES enero 2026: así quedan los montos por hijo y las retenciones
Con la actualización aplicada, la Asignación Universal por Hijo pasa a un monto bruto de $125.528 por cada hijo, frente a los $122.467 del mes anterior. Como es habitual, ANSES liquida el 80% de manera directa y retiene el 20%, que se acumula y se paga luego de presentar la Libreta AUH.
De ese total, las familias reciben en enero un ingreso mensual efectivo de $100.362 por hijo, mientras que la parte retenida queda pendiente hasta la acreditación de los controles de salud y escolaridad. El mecanismo se mantiene vigente para todos los titulares alcanzados por la AUH.
AUH por discapacidad en enero 2026: cuál es el monto actualizado
En enero también se actualizan los valores de la AUH por discapacidad, beneficio que no tiene límite de edad y conserva la misma modalidad de pago que la asignación general.
El monto bruto asciende en este caso a $408.824, mientras que en diciembre era de $398.853. Como en el resto de las prestaciones, ANSES deposita mensualmente el 80% y conserva el 20% hasta que se presente la documentación correspondiente.
Esta actualización mensual acompaña los gastos de hogares que conviven con hijos con discapacidad, en un esquema de pago que se repite durante todo el año.
Tarjeta Alimentar en enero 2026: montos vigentes y quiénes la cobran
Además de la AUH, ANSES deposita automáticamente los montos de la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica. Para enero 2026, los valores continúan sin cambios:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres hijos o más
Este beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, AUH por discapacidad, Asignación por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas (PNC), sin necesidad de trámites adicionales.
Ayuda Escolar 2026 de ANSES: monto, requisitos y fecha límite clave
Además de la AUH, ANSES activó la Ayuda Escolar 2026, un refuerzo anual destinado a acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo. El monto confirmado es de $85.000 por hijo y está dirigido principalmente a hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo.
Para acceder al pago, es obligatorio presentar el Certificado Escolar correspondiente. El trámite es digital, gratuito y debe realizarse todos los años a través de Mi ANSES, incluso si el beneficio ya se cobró en períodos anteriores.
Desde el organismo remarcan que el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre del año previo al ciclo lectivo. Si no se cumple con ese plazo, el pago de la Ayuda Escolar 2026 no se efectiviza, aun cuando el menor reúna todos los requisitos.
Calendario de pagos AUH ANSES enero 2026
ANSES confirmó que los pagos de la AUH en enero se realizan del 9 al 22, según la terminación del DNI:
DNI 0: 9 de enero
DNI 1: 10 de enero
DNI 2: 13 de enero
DNI 3: 14 de enero
DNI 4: 15 de enero
DNI 5: 16 de enero
DNI 6: 17 de enero
DNI 7: 20 de enero
DNI 8: 21 de enero
DNI 9: 22 de enero
En todas las fechas se acreditan en simultáneo la AUH y la Tarjeta Alimentar, en caso de corresponder.