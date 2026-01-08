De ese total, las familias reciben en enero un ingreso mensual efectivo de $100.362 por hijo, mientras que la parte retenida queda pendiente hasta la acreditación de los controles de salud y escolaridad. El mecanismo se mantiene vigente para todos los titulares alcanzados por la AUH.

AUH por discapacidad en enero 2026: cuál es el monto actualizado

AUH_ANSES ANSES y AUH en enero 2026: los cambios en pagos que impactan en las familias

En enero también se actualizan los valores de la AUH por discapacidad, beneficio que no tiene límite de edad y conserva la misma modalidad de pago que la asignación general.

El monto bruto asciende en este caso a $408.824, mientras que en diciembre era de $398.853. Como en el resto de las prestaciones, ANSES deposita mensualmente el 80% y conserva el 20% hasta que se presente la documentación correspondiente.

Esta actualización mensual acompaña los gastos de hogares que conviven con hijos con discapacidad, en un esquema de pago que se repite durante todo el año.

Tarjeta Alimentar en enero 2026: montos vigentes y quiénes la cobran

Además de la AUH, ANSES deposita automáticamente los montos de la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica. Para enero 2026, los valores continúan sin cambios:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

Este beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, AUH por discapacidad, Asignación por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas (PNC), sin necesidad de trámites adicionales.

Ayuda Escolar 2026 de ANSES: monto, requisitos y fecha límite clave

Además de la AUH, ANSES activó la Ayuda Escolar 2026, un refuerzo anual destinado a acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo. El monto confirmado es de $85.000 por hijo y está dirigido principalmente a hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo.

Para acceder al pago, es obligatorio presentar el Certificado Escolar correspondiente. El trámite es digital, gratuito y debe realizarse todos los años a través de Mi ANSES, incluso si el beneficio ya se cobró en períodos anteriores.

Desde el organismo remarcan que el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre del año previo al ciclo lectivo. Si no se cumple con ese plazo, el pago de la Ayuda Escolar 2026 no se efectiviza, aun cuando el menor reúna todos los requisitos.

Calendario de pagos AUH ANSES enero 2026

ANSES confirmó que los pagos de la AUH en enero se realizan del 9 al 22, según la terminación del DNI:

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

En todas las fechas se acreditan en simultáneo la AUH y la Tarjeta Alimentar, en caso de corresponder.