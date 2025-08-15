En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Gobierno
atención beneficiarios

ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento para AUH: cuánto se cobra en septiembre 2025

La ANSES aplicará un aumento y abonará un pago adicional para AUH en septiembre 2025. Conocé los nuevos montos, beneficios complementarios y el calendario oficial.

En septiembre 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES se incrementará un 1,9%, según el índice de inflación de julio publicado por el INDEC. El aumento es automático y no requiere ningún trámite. Además, en algunos casos se abonará un pago extra, como el Complemento Leche 1000 Días y la Tarjeta Alimentar, que se suman a la asignación mensual.

Este beneficio se otorga a familias sin empleo formal, trabajadoras no registradas, monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares. Los montos varían según la cantidad de hijos y si corresponde el cobro de los complementos mencionados.

Cuánto se cobra de AUH en septiembre 2025

Con el aumento, la AUH subirá de forma automática y, en caso de corresponder, se sumarán los valores del Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar. Estos últimos pueden ir desde $33.000 a $66.000 según la cantidad de hijos.

Fechas de cobro confirmadas por ANSES para septiembre 2025

El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas para jubilaciones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar comienzan el 2 de septiembre y se extienden hasta el 23 de septiembre. El detalle completo se publica en la web oficial del organismo y en sus redes sociales.

Cómo verificar online los montos a cobrar en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el monto exacto que recibirán en septiembre ingresando con Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES desde la web oficial o la app móvil. En la sección "Mis Asignaciones" o "Jubilaciones y Pensiones", según el caso, se muestra el detalle de cada prestación, los descuentos aplicados y las fechas de cobro.

Beneficios extra que pueden sumarse en septiembre

Además de los pagos principales, ANSES continúa otorgando el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a titulares de AUH y AUE con hijos menores de 3 años, es de $40.000 y se acredita de manera automática.

La suma de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar los ingresos mensuales por hijo menor de 3 años hasta más de $184.000.

