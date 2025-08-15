ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento para AUH: cuánto se cobra en septiembre 2025

Cómo verificar online los montos a cobrar en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el monto exacto que recibirán en septiembre ingresando con Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES desde la web oficial o la app móvil. En la sección "Mis Asignaciones" o "Jubilaciones y Pensiones", según el caso, se muestra el detalle de cada prestación, los descuentos aplicados y las fechas de cobro.

Beneficios extra que pueden sumarse en septiembre

Además de los pagos principales, ANSES continúa otorgando el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a titulares de AUH y AUE con hijos menores de 3 años, es de $40.000 y se acredita de manera automática.

La suma de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar los ingresos mensuales por hijo menor de 3 años hasta más de $184.000.