ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento para la AUH: de cuánto es

En la denominada “zona 1” (Patagonia y el partido bonaerense de Patagones), la AUH tendrá un adicional por zona desfavorable. Allí, el monto bruto será de $149.615, de los cuales $119.692 quedarán como pago directo tras el descuento.

Además, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cobrarán el mismo valor que la AUH, lo que asegura un refuerzo para mujeres gestantes en septiembre.

¿Qué otros montos actualiza ANSES en septiembre 2025?

El aumento no solo alcanza a la AUH, sino también a jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima pasará a $320.220,69 sin bono y a $390.220,69 con el bono de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $256.150,11 y subirá a $326.150,11 con bono.

Por otro lado, las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos se ubicarán en $224.123,50 sin bono y en $294.123,50 con el refuerzo adicional.

A estos valores se suma la Tarjeta Alimentar, que en septiembre mantendrá los mismos montos que en agosto: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más hijos.

¿Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH en ANSES?

Para acceder al dinero retenido mes a mes, las familias deben presentar la Libreta de la AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación del menor. El trámite puede hacerse online en la plataforma Mi ANSES o presencialmente sin turno en las oficinas.

Una vez presentada la Libreta, los fondos retenidos se acreditan dentro de los 60 días. Quienes hayan cobrado la AUH durante todo 2024 percibirán un acumulado de $188.069,40 por hijo menor y $612.401 por hijo con discapacidad.