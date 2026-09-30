Plus de ANSES para los que cobran menos del límite: de cuánto es y cómo anotarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de los límites salariales para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), fijando el tope máximo de ingresos brutos individuales en $3.209.863. Tras aplicar un incremento del 1,66% alineado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el organismo determinó que ningún integrante del hogar podrá superar dicho monto individual para conservar el cobro mensual de la Asignación Familiar por Hijo.