Plus de ANSES para los que cobran menos del límite: de cuánto es y cómo anotarse

Trabajadores registrados: empleados en relación de dependencia de la actividad privada y del sector público nacional.

Monotributistas y beneficiarios: titulares de la red de protección social y trabajadores independientes empadronados.

Requisito legal: es obligatorio contar con hijos menores de 18 años declarados en la base de datos de la ANSES (en el caso de hijos con discapacidad, no rige límite de edad).

¿Cómo impacta el tope individual de $3.209.863 dentro del grupo familiar?

El límite salarial fijado en la Resolución 283/2026 funciona como un parámetro excluyente e individual. Esto implica que basta con que uno solo de los progenitores o titulares registre un sueldo bruto superior a los $3.209.863 para que la totalidad de la unidad familiar pierda la cobertura de la Asignación Familiar por Hijo. El bloqueo aplica de manera automática, independientemente de si la suma combinada de los ingresos del hogar resulta menor a los topes grupales previstos.