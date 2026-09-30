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Plus de ANSES para los que cobran menos del límite: de cuánto es y cómo anotarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la adecuación de los límites salariales del régimen previsional para determinar los cobros mensuales de los trabajadores.

Plus de ANSES para los que cobran menos de $3.209.863: de cuánto es y cómo anotarse

Plus de ANSES para los que cobran menos de $3.209.863: de cuánto es y cómo anotarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de los límites salariales para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), fijando el tope máximo de ingresos brutos individuales en $3.209.863. Tras aplicar un incremento del 1,66% alineado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el organismo determinó que ningún integrante del hogar podrá superar dicho monto individual para conservar el cobro mensual de la Asignación Familiar por Hijo.

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¿Quiénes cobran las Asignaciones Familiares del SUAF con los nuevos límites de ANSES?

La normativa alcanza de forma directa a distintos sectores de la fuerza laboral y del sistema de protección social comprendidos en la Ley 24.714:

  • Trabajadores registrados: empleados en relación de dependencia de la actividad privada y del sector público nacional.

  • Monotributistas y beneficiarios: titulares de la red de protección social y trabajadores independientes empadronados.

  • Requisito legal: es obligatorio contar con hijos menores de 18 años declarados en la base de datos de la ANSES (en el caso de hijos con discapacidad, no rige límite de edad).

¿Cómo impacta el tope individual de $3.209.863 dentro del grupo familiar?

El límite salarial fijado en la Resolución 283/2026 funciona como un parámetro excluyente e individual. Esto implica que basta con que uno solo de los progenitores o titulares registre un sueldo bruto superior a los $3.209.863 para que la totalidad de la unidad familiar pierda la cobertura de la Asignación Familiar por Hijo. El bloqueo aplica de manera automática, independientemente de si la suma combinada de los ingresos del hogar resulta menor a los topes grupales previstos.

¿Por qué subieron los topes y montos del SUAF en esta liquidación?

La actualización de los rangos responde al mecanismo de ajuste previsional mensual, el cual tomó como referencia un incremento porcentual del 1,66% derivado de la medición oficial de la inflación. Esta actualización no solo modifica el techo de ingresos para ser beneficiario, sino que ajusta de forma directa las escalas salariales y recalcula los montos netos finales de bolsillo que percibe cada trabajador según su tramo de ingresos declarados.

¿Cómo verifica la ANSES los ingresos para liquidar el SUAF?

El proceso de control previsional no requiere gestiones presenciales, ya que se efectúa mediante cruces de información automatizados entre organismos del Estado:

  • Cruce con la ARCA: las bases informáticas de la ANSES cotejan de forma directa las declaraciones juradas y remuneraciones informadas por los empleadores ante la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

  • Suspensión preventiva: ante modificaciones imprevistas en los ingresos o en la nómina del grupo familiar que excedan el límite de $3.209.863, el cobro del beneficio se suspende automáticamente hasta la debida rectificación de los datos.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó topes: Se fijó un límite salarial individual bruto de $3.209.863 para cobrar asignaciones familiares.
  • Ajuste por inflación: La actualización del 1,66% se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Impacto familiar: Si un integrante supera el tope, la familia pierde el beneficio, independientemente del ingreso total.
Resumen generado por Thinkindot AI
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