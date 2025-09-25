En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
GRAN OPORTUNIDAD

Atención beneficiarios AUH de ANSES: paso a paso para pedir el crédito de $1 millón

Los beneficiarios de AUH de ANSES en 2025 tienen la posibilidad de acceder a un crédito de hasta $1 millón en bancos como Nación y Provincia. Con cuotas fijas y simulador online, los beneficiarios pueden calcular su préstamo antes de pedirlo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES cuenta con la posibilidad de acceder a un préstamo de hasta $1.000.000 en 2025, disponible a través de bancos como Banco Nación y Banco Provincia. Estos créditos no son otorgados directamente por ANSES, pero sí están destinados a los beneficiarios que cobran la prestación mediante el organismo previsional.

El financiamiento puede utilizarse para gastos del hogar, educación o emergencias, con la ventaja de que las cuotas son fijas y el trámite se gestiona de forma rápida a través del home banking o en sucursales habilitadas. Además, cada entidad dispone de un simulador online gratuito que permite calcular en segundos la cuota mensual, la tasa de interés y el plazo de devolución.

La posibilidad de planificar el crédito antes de solicitarlo representa un beneficio clave para miles de familias que dependen de la AUH y necesitan liquidez en un contexto económico complejo.

¿Cómo funciona el crédito de $1 millón para AUH en 2025?

Los titulares de la AUH de ANSES pueden solicitar préstamos de hasta $1.000.000, con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses. La principal característica es que las cuotas son fijas, lo que aporta previsibilidad frente a la inflación.

El monto final aprobado depende del perfil crediticio del solicitante y de las tasas vigentes al momento de la operación.

¿Cuánto se paga por un crédito de $1 millón?

El cálculo más consultado es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, que arroja una cuota fija aproximada de $66.508,24.

El valor puede variar según el banco y las condiciones de aprobación, pero sirve como referencia concreta para planificar gastos familiares y evaluar si los ingresos alcanzan para cumplir con el compromiso financiero.

¿Cómo usar el simulador online de crédito AUH?

Los bancos habilitados cuentan con un simulador online gratuito donde los beneficiarios de la AUH pueden:

  • Calcular el valor de la cuota según monto y plazo elegido.

  • Ver la tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual).

  • Conocer el ingreso mínimo requerido para acceder.

  • Comparar diferentes escenarios de pago.

Esta herramienta es clave para decidir si conviene o no tomar el crédito antes de iniciar la gestión.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito AUH?

Si bien las condiciones pueden variar según el banco, en general se solicita:

  • Ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

  • Percibir la prestación en la misma cuenta bancaria donde se acreditará el préstamo.

  • Tener ingresos compatibles con la cuota mensual.

  • No superar el límite de endeudamiento establecido por la entidad.

El trámite puede hacerse desde la app o página web del banco con usuario y clave, o de manera presencial en sucursal. Una vez aprobado, el dinero se acredita en un plazo de 24 a 48 horas.

