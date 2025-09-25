Atención beneficiarios AUH de ANSES: paso a paso para pedir el crédito de $1 millón

Los titulares de la AUH de ANSES pueden solicitar préstamos de hasta $1.000.000, con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses. La principal característica es que las cuotas son fijas, lo que aporta previsibilidad frente a la inflación.

El monto final aprobado depende del perfil crediticio del solicitante y de las tasas vigentes al momento de la operación.

¿Cuánto se paga por un crédito de $1 millón?

El cálculo más consultado es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, que arroja una cuota fija aproximada de $66.508,24.

El valor puede variar según el banco y las condiciones de aprobación, pero sirve como referencia concreta para planificar gastos familiares y evaluar si los ingresos alcanzan para cumplir con el compromiso financiero.

¿Cómo usar el simulador online de crédito AUH?

Los bancos habilitados cuentan con un simulador online gratuito donde los beneficiarios de la AUH pueden:

Calcular el valor de la cuota según monto y plazo elegido.

Ver la tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual) .

Conocer el ingreso mínimo requerido para acceder.

Comparar diferentes escenarios de pago.

Esta herramienta es clave para decidir si conviene o no tomar el crédito antes de iniciar la gestión.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito AUH?

Si bien las condiciones pueden variar según el banco, en general se solicita:

Ser titular de la Asignación Universal por Hijo .

Percibir la prestación en la misma cuenta bancaria donde se acreditará el préstamo.

Tener ingresos compatibles con la cuota mensual.

No superar el límite de endeudamiento establecido por la entidad.

El trámite puede hacerse desde la app o página web del banco con usuario y clave, o de manera presencial en sucursal. Una vez aprobado, el dinero se acredita en un plazo de 24 a 48 horas.