ANSES en Navidad: cuál es el BONO que se activa después de las Fiestas y cómo cobrarlo

Quiénes pueden cobrar este bono y cuáles son los requisitos

El beneficio alcanza a distintos perfiles de trabajadores, siempre que cumplan con las condiciones exigidas por ANSES:

Trabajadores permanentes: deben contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: se requiere haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años .

Trabajadores de la construcción: deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años previos a la finalización de la obra.

ANSES_bono ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026

Cuánto se cobra en diciembre por la Prestación por Desempleo

En diciembre, el monto máximo del beneficio llegó a $334.800, luego de una actualización del 1,95%. Sin embargo, no todos cobran el mismo valor: cada caso se liquida de manera individual, de acuerdo con el salario previo y los aportes registrados.

El pago se realiza de forma mensual y puede extenderse durante varios meses, según la situación laboral de cada beneficiario.

Quiénes cobran después de Navidad

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de ANSES, el jueves 26 de diciembre, un día después de Navidad, cobran la Prestación por Desempleo los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

El resto de los pagos se completará en los días siguientes, siempre según la terminación del documento, tal como ocurre con otras prestaciones del organismo.

De este modo, ANSES mantiene activo uno de los principales bonos de fin de año, clave para quienes atraviesan un período de desempleo y necesitan un ingreso de respaldo en un contexto económico complejo.

Cómo consultar los pagos

ANSES recordó que todos los beneficiarios pueden verificar sus pagos ingresando a Mi ANSES, donde es posible consultar montos acreditados, descuentos, bonos y complementos. Para acceder, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social.