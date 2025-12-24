ANSES en Navidad: cuál es el BONO que se activa después de las Fiestas y cómo cobrarlo
El pago se acreditará con demoras por las Fiestas. No es automático y depende del caso. ¿A quiénes le corresponde?
ANSES en Navidad: cuál es el BONO que se activa después de las Fiestas y cómo cobrarlo (Foto: archivo).
Tras el feriado de Navidad, la ANSES reanuda el pago de uno de los bonos más esperados de fin de año, destinado a personas que atraviesan una situación de desempleo formal. Se trata de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica mensual que puede alcanzar hasta $334.800, según el historial laboral y los aportes realizados antes de la desvinculación.
Si bien este beneficio suele estar totalmente acreditado antes del 25 de cada mes, en diciembre el cronograma sufrió demoras por las Fiestas, por lo que muchos beneficiarios comenzarán a cobrar después de Navidad, respetando el esquema habitual por terminación de DNI.
Qué es la Prestación por Desempleo que paga ANSES
La Prestación por Desempleo funciona como un seguro social para trabajadores registrados que perdieron su empleo por despido sin causa, finalización de contrato o cierre de actividad, entre otras situaciones previstas por la normativa vigente.
No se trata de un bono universal ni automático: para acceder es necesario acreditar aportes previos y haber estado vinculado al mercado laboral formal. El monto se calcula en función del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, con topes establecidos según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Quiénes pueden cobrar este bono y cuáles son los requisitos
El beneficio alcanza a distintos perfiles de trabajadores, siempre que cumplan con las condiciones exigidas por ANSES:
Trabajadores permanentes: deben contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido.
Trabajadores eventuales o de temporada: se requiere haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.
Trabajadores de la construcción: deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años previos a la finalización de la obra.
Cuánto se cobra en diciembre por la Prestación por Desempleo
En diciembre, el monto máximo del beneficio llegó a $334.800, luego de una actualización del 1,95%. Sin embargo, no todos cobran el mismo valor: cada caso se liquida de manera individual, de acuerdo con el salario previo y los aportes registrados.
El pago se realiza de forma mensual y puede extenderse durante varios meses, según la situación laboral de cada beneficiario.
Quiénes cobran después de Navidad
De acuerdo con el calendario oficial de pagos de ANSES, el jueves 26 de diciembre, un día después de Navidad, cobran la Prestación por Desempleo los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.
El resto de los pagos se completará en los días siguientes, siempre según la terminación del documento, tal como ocurre con otras prestaciones del organismo.
De este modo, ANSES mantiene activo uno de los principales bonos de fin de año, clave para quienes atraviesan un período de desempleo y necesitan un ingreso de respaldo en un contexto económico complejo.
Cómo consultar los pagos
ANSES recordó que todos los beneficiarios pueden verificar sus pagos ingresando a Mi ANSES, donde es posible consultar montos acreditados, descuentos, bonos y complementos. Para acceder, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social.