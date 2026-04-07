AUH de abril con tres pagos: cómo cobrar los $213.000 que junta ANSES por un solo hijo
ANSES confirmó el nuevo valor del Plan de los Mil Días que se acredita de forma automática. El beneficio alcanza a titulares de AUH y Asignación por Embarazo, ajustándose mensualmente por inflación. Cómo verificar en Mi ANSES si tenés liquidado el pago extra de abril.
AUH de abril con tres pagos: cómo cobrar los $213.000 que junta ANSES por un solo hijo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo incremento para uno de los beneficios más esperados por las familias con niños pequeños: el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En abril de 2026, el monto sube a $51.547, una cifra que busca reforzar la canasta básica alimentaria de los sectores más vulnerables.
Este subsidio, que reemplazó la antigua entrega de leche en centros de salud, se ajusta mensualmente por la fórmula de movilidad basada en la inflación del INDEC. Lo más importante para los beneficiarios es que su otorgamiento es automático: no requiere trámites ni inscripciones previas.
Quiénes cobran los $51.547 del Complemento Leche
El beneficio está segmentado para dos grupos específicos que ya perciben otras asignaciones de ANSES:
Titulares de la AUH: Por cada hijo de hasta 3 años de edad.
Asignación por Embarazo (AUE): Para personas gestantes desde el inicio de la prestación.
El "combo" de abril: AUH y Tarjeta Alimentar + Complemento Leche
Para una madre con un hijo menor de 3 años, el monto que deposita ANSES este mes se vuelve un respiro importante al sumar tres beneficios en una sola cuenta:
AUH (Neto): $109.332
Tarjeta Alimentar: $52.250
Complemento Leche: $51.547
Total estimado:$213.129 por un solo hijo.
Atención: a diferencia del Complemento Leche, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios desde marzo de 2024 ($52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más).
Cómo consultar si te corresponde el pago
Desde el próximo 10 de abril, los beneficiarios podrán verificar la liquidación exacta ingresando a la plataforma oficial:
Entrá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Andá a la sección "Hijos".
Seleccioná "Mis Asignaciones".
Allí aparecerá el desglose del pago mensual con el concepto "Plan 1000 Días" o "Complemento Leche".
Calendario de cobro: cuándo se deposita
El pago se realiza en la misma fecha y cuenta bancaria donde percibís tu asignación habitual, según la terminación del DNI.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar (SUAF)
Junto con el haber se deposita la Tarjeta Alimentar y, en casos de niños de hasta 3 años, el Complemento Leche de $51.547.