AUH de abril con tres pagos: cómo cobrar los $213.000 que junta ANSES por un solo hijo

AUH (Neto): $109.332

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $51.547

Total estimado: $213.129 por un solo hijo.

Atención: a diferencia del Complemento Leche, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios desde marzo de 2024 ($52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más).

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Cómo consultar si te corresponde el pago

Desde el próximo 10 de abril, los beneficiarios podrán verificar la liquidación exacta ingresando a la plataforma oficial:

Entrá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Andá a la sección "Hijos" .

Seleccioná "Mis Asignaciones" .

Allí aparecerá el desglose del pago mensual con el concepto "Plan 1000 Días" o "Complemento Leche".

Calendario de cobro: cuándo se deposita

El pago se realiza en la misma fecha y cuenta bancaria donde percibís tu asignación habitual, según la terminación del DNI.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar (SUAF)

Junto con el haber se deposita la Tarjeta Alimentar y, en casos de niños de hasta 3 años, el Complemento Leche de $51.547.