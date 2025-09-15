AUH de ANSES con aumento: así quedó para octubre con todos los extras

Es importante recordar que ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que el titular presente la Libreta AUH, trámite que certifica la asistencia escolar y los controles de salud de los menores.

¿Cómo consultar las fechas de pago de AUH en octubre?

Las titulares de la AUH pueden consultar las fechas de cobro en octubre 2025 a través de:

La web oficial anses.gob.ar en el calendario de pagos.

El apartado Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los pagos se organizan por terminación del DNI y comienzan en la primera quincena del mes.

¿Qué otros pagos hace ANSES además de la AUH?

En septiembre 2025, ANSES paga la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que este mes asciende a $67.062. Este refuerzo económico se entrega una sola vez a quienes hayan registrado el nacimiento de un hijo recientemente y cumplan los requisitos de ingresos establecidos.

El beneficio también contempla otros casos como Matrimonio ($100.441) y Adopción ($401.075), con montos que se actualizan trimestralmente por movilidad.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Libreta AUH 2025 es el documento que permite acreditar la escolaridad, vacunación y controles médicos de los hijos o personas a cargo. Solo con su presentación, los titulares pueden cobrar el 20% acumulado que ANSES retiene todos los meses.

Este año, el organismo simplificó el procedimiento, que ahora puede realizarse 100% digital desde Mi ANSES.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección “Hijos” , seleccionar la opción “Libreta AUH” y verificar que todos los datos sean correctos.

Si falta completar algún apartado (educación, salud o vacunación), elegir “Generar Libreta” para descargar el formulario o recibirlo por mail.

Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo a la escuela o centro de salud , según corresponda, para que lo completen y firmen.

Sacar una foto clara del formulario ya completo , sobre una superficie plana y con buena luz. La imagen debe ser en formato JPG , pesar menos de 3 MB y mostrar las cuatro esquinas negras de referencia.

Volver a ingresar a Mi ANSES , ir a “Hijos” → “Libreta AUH” y seleccionar “Subir Libreta AUH” .

Seguir los pasos que indique el sistema hasta completar la carga.

La presentación queda validada cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación por parte de ANSES.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH

Quienes no presenten la Libreta AUH dentro del plazo correspondiente pierden el derecho a cobrar el 20% retenido. Además, la falta de actualización puede afectar la continuidad del beneficio en casos específicos.

Por eso, ANSES recomienda realizar el trámite cuanto antes para garantizar el cobro total de la asignación y evitar inconvenientes.