Tiago PZK rompió el silencio sobre La Joaqui y apuntó fuerte contra Luck Ra: "No era un..."

Pero, inevitablemente, la conversación giró hacia Luck Ra, quien había calificado de "traidor" a Tiago PZK en medio de la situación. Frente a esa acusación, el cantante evitó entrar en una confrontación directa. "Nada. Creo que cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece", señaló.

Sin embargo, cuando le preguntaron de manera concreta si él mismo se consideraba un traidor, reaccionó contundentemente: "¡No! ¡¿Cómo me voy a considerar un traidor?!".

Además, Tiago PZK confirmó que tuvo contacto con el exnovio de La Joaqui y aseguró que incluso le escribió cuando la relación entre ellos terminó. En ese sentido, remarcó que él se encontraba en Berlín en aquel momento, buscando así despejar las versiones que ubicaban el comienzo de su acercamiento con la cantante en el aeropuerto, cuando ella regresó de España tras la ruptura.

A la hora de referirse a la relación que mantuvieron durante dos años Luck Ra y La Joaqui, Tiago eligió mantener cierta distancia. "La verdad es que no puedo opinar de la intimidad de nadie. Creo que es una falta de respeto hablar de la vida de los demás en general", sostuvo.

No obstante, hubo una respuesta que llamó especialmente la atención. Cuando los cronistas quisieron saber si todavía se consideraba amigo de Luck Ra, su contestación fue contundente: "No".

La Joaqui también disparó contra Luck Ra y se mostró feliz junto a Tiago PZK

Por su parte, La Joaqui también enfrentó las preguntas relacionadas con su anterior relación. Consultada sobre las versiones de una supuesta infidelidad de Luck Ra, especialmente después de que él negara sus declaraciones realizadas en Luzu, la cantante respondió que "eso se lo tienen que preguntar a él".

Además, apuntó directamente hacia Tuli Acosta al pedir que también le consultaran a ella si había sido quien se involucró en su historia personal al hablar públicamente del tema. La Joaqui sostuvo que en sus declaraciones había hablado "en general".

Otro de los puntos de la entrevista estuvo relacionado con las críticas que recibió la cantante luego de mostrarse quebrada en distintos medios al hablar de su separación de Luck Ra y, pocos días después, aparecer junto a Tiago PZK. Ante la consulta sobre si esos comentarios le habían molestado, respondió seria y brevemente: "Para nada".

Mientras tanto, Tiago también fue consultado por las repercusiones que tuvo el romance en su propia imagen, luego de ser señalado como una persona "sin códigos". Lejos de mostrarse preocupado, fue categórico: "La verdad que no me importa. Yo no tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente".

En cuanto al momento en que tuvo que comunicarle a Luck Ra que estaba comenzando una relación con La Joaqui, el artista contó que le envió "varios mensajes", aunque no obtuvo respuesta. Por ese motivo, reconoció que supone que la situación no fue bien recibida y hasta deslizó que no descarta que el cordobés haya hablado con otras personas para que le soltaran la mano.

De todos modos, Tiago PZK decidió restarle dramatismo a esa situación y cerró con una reflexión: "No importa, cada uno toma partido por lo que le parece y me parece súper respetable también".

Finalmente, cuando les preguntaron si consideraban que la relación había comenzado de manera prolija y que todo se había dado como correspondía, el músico dejó una respuesta mucho más abierta y sincera: "Quizás no, no sé... No sabría decirte". Así, entre confirmaciones, respuestas contundentes y algunas cuentas pendientes, la cantante y Tiago PZK hicieron oficial un romance que ya había despertado fuertes rumores.