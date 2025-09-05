ANSES confirmó un pago único para AUH: cómo obtener el extra de $67.000

En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BENEFICIO

En septiembre 2025, ANSES deposita un extra de más de $67.000 dentro del Plan de los Mil Días. El beneficio alcanza a titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo, además de otros grupos. Conocé cómo acceder, los requisitos y montos adicionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en septiembre 2025 se acreditará un extra de $67.079 correspondiente a la Asignación por Nacimiento. Este pago único se suma a los beneficios habituales de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), dentro del marco del Plan de los Mil Días.

El programa, que acompaña a las familias desde la gestación hasta los primeros tres años de vida, incluye además el Complemento Leche y el Complemento Salud, dos ayudas mensuales que se actualizan según la movilidad y que en septiembre también registraron aumentos.

¿Cuál es el monto del pago único que otorga ANSES en septiembre?

La Asignación por Nacimiento otorga un monto de $67.079 por única vez. Está destinada a titulares de la AUH, la AUH por discapacidad, la Asignación por Embarazo y a trabajadores registrados, jubilados del SIPA, beneficiarios de Prestación por Desempleo y titulares de pensiones no contributivas específicas.

¿Quiénes cumplen los requisitos para cobrar el extra de ANSES?

AUH
El hijo debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de realizar el trámite. En el caso de la adopción, se puede solicitar dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la sentencia judicial.

Se requiere presentar: DNI de los padres, DNI del hijo, partida de nacimiento o sentencia de adopción. Además, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los topes vigentes: $4.718.516 en total y $2.359.258 por integrante, según la Resolución 297/25.

¿Cómo se solicita la Asignación por Nacimiento de ANSES?

El trámite puede realizarse en forma online desde Mi ANSES con clave de seguridad social, o de manera presencial pidiendo turno en una oficina del organismo. Una vez aprobada la gestión, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular.

¿Qué otros beneficios reciben AUH y AUE en septiembre 2025?

Además del pago único por nacimiento, los titulares de la AUH y la AUE acceden a beneficios incluidos en el Plan de los Mil Días:

  • Complemento Leche: en septiembre se actualizó a $43.405.

  • Complemento Salud: equivale al valor de la AUH, con montos de $115.088 por hijo y $374.745 por discapacidad.

De esta forma, una familia con un solo hijo puede superar los $225.000 en ingresos mensuales entre AUH, Complemento Salud y Complemento Leche, sumando además el extra de nacimiento en caso de corresponder.

