ANSES confirmó un pago único para AUH: cómo obtener el extra de $67.000

Se requiere presentar: DNI de los padres, DNI del hijo, partida de nacimiento o sentencia de adopción. Además, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los topes vigentes: $4.718.516 en total y $2.359.258 por integrante, según la Resolución 297/25.

¿Cómo se solicita la Asignación por Nacimiento de ANSES?

El trámite puede realizarse en forma online desde Mi ANSES con clave de seguridad social, o de manera presencial pidiendo turno en una oficina del organismo. Una vez aprobada la gestión, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular.

¿Qué otros beneficios reciben AUH y AUE en septiembre 2025?

Además del pago único por nacimiento, los titulares de la AUH y la AUE acceden a beneficios incluidos en el Plan de los Mil Días:

Complemento Leche : en septiembre se actualizó a $43.405 .

Complemento Salud: equivale al valor de la AUH, con montos de $115.088 por hijo y $374.745 por discapacidad.

De esta forma, una familia con un solo hijo puede superar los $225.000 en ingresos mensuales entre AUH, Complemento Salud y Complemento Leche, sumando además el extra de nacimiento en caso de corresponder.