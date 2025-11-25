AUH: ANSES confirma que se termina el tiempo para obtener el extra de $165.000

Los montos aproximados son:
$165.863 por hijo en zona general.
Más de $540.094 por hijo con discapacidad.
$219.116 por hijo en zona austral.
$713.498 por hijo con discapacidad en zona austral.
¿Cómo presentar la Libreta AUH antes de que venza el plazo?
El trámite puede hacerse por Mi ANSES o en oficinas del organismo:
Ingresar a Mi ANSES, sección Hijos → Libreta AUH.
Descargar el formulario.
Firmarlo en escuela y centro de salud.
Subir la foto del documento firmado.
También puede entregarse presencialmente, sin turno previo.
¿Por qué es obligatorio presentar la Libreta AUH?
La Libreta AUH certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.
Si no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la AUH. Además, sin este trámite, el extra retenido queda sin cobrar, incluso si corresponde por derecho.