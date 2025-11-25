En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
SE VENCE EL PLAZO

AUH: ANSES confirma que se termina el tiempo para obtener el extra de $165.000

El plazo para presentar la Libreta AUH 2024 entra en su tramo final y los beneficiarios de ANSES pueden liberar el extra retenido, un monto que llega a $165.000 por hijo. La fecha límite se acerca y el trámite sigue siendo obligatorio para cobrar el pago acumulado.

Los beneficiarios de la AUH ANSES tienen los días contados para presentar la Libreta AUH 2024, el documento que habilita el cobro del 20% retenido durante todo el año pasado y que puede transformarse en un ingreso extraordinario de hasta $165.863 por hijo. Este pago no es un aumento ni un refuerzo nuevo, sino dinero que ya fue retenido mes a mes y solo se libera si se entrega el formulario.

Con el plazo cerca de vencer, ANSES recordó que todavía quedan miles de familias que no completaron el trámite y que, de no hacerlo antes de la fecha límite, dejarán sin cobrar una suma acumulada que también supera los $540.094 por hijo con discapacidad, y que en la Zona Austral puede alcanzar $713.498. La presentación puede hacerse online o presencial y continúa siendo obligatoria para mantener la asignación activa.

¿Cuándo vence el plazo para presentar la Libreta AUH 2024?

ANSES mantiene vigente la fecha límite para entregar la Libreta AUH, cuyo plazo de presentación finaliza el 31 de diciembre de 2025. Una vez presentada, el organismo acredita el monto retenido dentro de los 60 días posteriores, por lo que realizar la gestión cuanto antes acelera el cobro del extra.

¿Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH antes del vencimiento?

El extra que se libera corresponde al 20% acumulado durante 2024.

Los montos aproximados son:

  • $165.863 por hijo en zona general.

  • Más de $540.094 por hijo con discapacidad.

  • $219.116 por hijo en zona austral.

  • $713.498 por hijo con discapacidad en zona austral.

¿Cómo presentar la Libreta AUH antes de que venza el plazo?

El trámite puede hacerse por Mi ANSES o en oficinas del organismo:

  • Ingresar a Mi ANSES, sección Hijos → Libreta AUH.

  • Descargar el formulario.

  • Firmarlo en escuela y centro de salud.

  • Subir la foto del documento firmado.

También puede entregarse presencialmente, sin turno previo.

¿Por qué es obligatorio presentar la Libreta AUH?

La Libreta AUH certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

Si no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la AUH. Además, sin este trámite, el extra retenido queda sin cobrar, incluso si corresponde por derecho.

