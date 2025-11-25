En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Ajuste mensual

ANSES dio a conocer los nuevos montos de un extra solo destinado para la AUH

El organismo aplicará un aumento en todas las prestaciones destinadas a embarazadas y familias con hijos menores de 3 años. Los valores actualizados para el Complemento Leche, nacimiento, adopción y Complemento Salud.

Cuáles son los nuevos montos de un extra solo destinado para la AUH (Foto: archivo).

Cuáles son los nuevos montos de un extra solo destinado para la AUH (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre de 2025 una suba del 2,34% en las prestaciones que integran el Plan de los Mil Días, destinado a acompañar a embarazadas y a familias con hijos de hasta tres años que perciben la AUH o la Asignación por Embarazo. La actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que determina la movilidad mensual de estas asignaciones.

AUH y AUE de ANSES con aumento en diciembre: así se modifica el combo con Tarjeta Alimentar
AUH y AUE con aumento en diciembre: así se modifica el combo con Tarjeta Alimentar

Este programa, creado por la Ley 27.611, apunta a garantizar condiciones básicas de nutrición y atención sanitaria desde la gestación hasta los primeros años de infancia, ampliando la protección social para los beneficiarios de la AUH.

Complemento Leche: cuál es el nuevo monto desde diciembre

Uno de los beneficios más importantes del Plan de los Mil Días es el Complemento Leche, que se entrega automáticamente a personas gestantes y titulares de AUH con niños menores de tres años. Con el incremento previsto, en diciembre el valor ascenderá a $46.198.

La prestación no requiere inscripción previa: ANSES la liquida en forma directa a partir de la información compartida con el Ministerio de Capital Humano.

image.png
AUH: el Plan 1000 Días garantiza el acceso a una alimentación saludable para niños de hasta 3 años y embarazadas.

AUH: el Plan 1000 Días garantiza el acceso a una alimentación saludable para niños de hasta 3 años y embarazadas.

Asignación por nacimiento

Entre las ayudas previstas por el plan también se encuentra la asignación por nacimiento, un pago único destinado a quienes perciben AUH o Asignación por Embarazo. En diciembre de 2025, el monto será de $71.395.

El trámite puede realizarse desde los dos meses posteriores al nacimiento y hasta que el niño cumple dos años. Es importante recordar que se abona el valor correspondiente al mes en el que ocurrió el nacimiento, independientemente de cuándo se gestione.

Asignación por adopción

Para los casos de adopción, ANSES otorgará en diciembre una asignación de $426.877 a las familias que cobraban AUH o Asignación por Embarazo. El proceso debe iniciarse dentro de los dos meses y los dos años posteriores a la sentencia judicial. Al igual que en el pago por nacimiento, se reconoce el importe vigente en el mes de la sentencia.

Complemento Salud: actualización mensual

El Complemento Salud —o asignación por cuidados de salud integral— se paga una vez al año a los titulares de AUH con niños menores de 3 años que integran el Programa Sumar. Aunque ya fue abonado en 2025, continúa ajustándose cada mes en paralelo con la AUH para mantener su valor real.

Los montos actualizados a diciembre serán los siguientes:

  • $122.492 por cada menor sin discapacidad.

  • $398.853 por cada hijo con discapacidad.

Estos ajustes aseguran que la próxima liquidación anual del beneficio mantenga la correspondencia con los valores de la AUH en 2026.

