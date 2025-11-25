Javier Milei se mostró por primera vez con el próximo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada

Luego de haber anunciado los nuevos cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei retomó este martes la agenda de actividades que incluyó una ceremonia de ascenso de las Fuerzas Armadas.
La ceremonia tuvo lugar en la Casa de Gobierno junto con el actual ministro de Defensa, Luis Petri, y su designado sucesor, el teniente general Carlos Alberto Presti.
Javier Milei encabeza un acto por primera vez con el próximo ministro de Defensa en Casa Rosada
Luego de haber anunciado los nuevos cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei retomó este martes la agenda de actividades que incluyó una ceremonia de ascenso de las Fuerzas Armadas.
La ceremonia anual de Entrega de Sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas promovidos este 2025 se realizó en el Salón Blanco de Casa Rosada junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y en compañía de su sucesor, el teniente general Carlos Alberto Presti, quien liderará la cartera luego de que el funcionario asuma sus compromisos legislativos como diputado por La Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre.
Tras la ceremonia, Javier Milei mantendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.
El acto también contó con la participación del jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi; del titular del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac.
El Gobierno anunciará este martes la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la Ley de Migraciones, y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuertos.
La presentación de la nueva fuerza, llamada Agencia Nacional de Migraciones, tendrá lugar este martes a las 14:45 y estará encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo.