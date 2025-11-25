Javier Milei se mostró por primera vez con el próximo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada

milei

El Gobierno presentará la Policía Migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad

El Gobierno anunciará este martes la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la Ley de Migraciones, y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuertos.

La presentación de la nueva fuerza, llamada Agencia Nacional de Migraciones, tendrá lugar este martes a las 14:45 y estará encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo.