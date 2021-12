AUH ANSES: confirman el adelanto de las fechas de pago del plus extraordinario, cuándo cobro en diciembre 2021

Qué es el complemento para AUH ANSES

El Complemento de $7083 de la AUH ANSES que se pagará en diciembre 2021 corresponde a las titulares que presentaron la DDDJ en octubre pasado y que equivale al 20% que fue retenido durante los 12 meses del 2020.

Esto significa que quienes no hayan cobrado la prestación durante todo el año pasado no van a poder reclamar dicho complemento.

Para enviar la Declaración Jurada hay tiempo hasta el 31 de diciembre próximo aunque el monto se cobra 60 días después del envío.

Cómo hacer la declaración jurada en MI ANSES

1. Ingresá en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social

2. Desde el menú Hijas e Hijos > Declaración Jurada Libreta AUH 2020 seleccionar los CUIL de cada niña o niño para completar la gestión.

3. Finalmente hacer click en el botón "Enviar Declaración Jurada"

Calendario AUH ANSES: cuándo se cobra el complemento en diciembre 2021

DNI terminados en 0: martes 7 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 9 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 10 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 13 de diciembre

DNI terminados en 4: martes 14 de diciembre

DNI terminados en 5: martes 14 de diciembre

DNI terminados en 6: miércoles 15 de diciembre

DNI terminados en 7: miércoles 15 de diciembre

DNI terminados en 8: jueves 16 de diciembre

DNI terminados en 9: jueves 16 de diciembre

Los DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 cobrarán de manera adelantada debido a las modificaciones del calendario por el feriado del 8 de diciembre.

Complemento de AUH ANSES: cuánto cobro en diciembre 2021

El monto del Complemento de la AUH ANSES se calcula en base a las cantidad de hijos o hijas alcanzados.

Un hijo: $7.083

Dos hijos: $14.166

Tres hijos: 21.250

Cuatro hijos: $28.333

Cinco hijos: $35.417

Seis hijos: $42.500

Cómo presentar la declaración jurada de la AUH ANSES de manera presencial y sin turno

La ANSES forma parte del Programa El Estado en tu Barrio. De esta forma, las titulares de la AUH tienen la posibilidad de realizar trámites en el organismo previsional cerca de su hogar sin ir a una oficina.

Cómo se paga el complemento para AUH ANSES

Una vez cumplida la presentación, la ANSES paga el 20% que se retiene mensualmente de la prestación. El cobro demora entre 60 a 90 días. En caso de que se demore más tiempo, el beneficiario puede realizar un reclamo ante el organismo previsional

En caso de no cumplir con el trámite, la ANSES procede a suspender el pago. Una vez que se regularice tal situación no se puede solicitar una liquidación retroactiva por el período no cobrado de tal forma que se pierde la retención.