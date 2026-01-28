AUH con doble refuerzo en febrero: ANSES paga extras y el monto se dispara
Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en febrero de 2026 un doble refuerzo. Qué incluye, cuáles son los montos y cómo se compone el calendario de pagos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante febrero de 2026 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un ingreso reforzado, gracias a la combinación del aumento mensual y dos pagos adicionales que se acreditan de manera automática.
Además, el organismo previsional oficializó los nuevos montos vigentes tanto para la AUH como para jubilaciones y pensiones, en línea con la actualización establecida para el segundo mes del año.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en febrero 2026
Uno de los refuerzos más importantes es la Tarjeta Alimentar, que continúa sin cambios en sus valores, pero se paga de forma complementaria a la AUH.
Los montos que se acreditan durante el calendario de pagos de febrero son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.
Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico nuevo. El dinero se acredita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito para la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas.
El beneficio está destinado a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.
Qué es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días
Otro de los refuerzos clave es el Complemento Leche, creado por la Ley 27.611, que forma parte del Plan de los Mil Días. Se trata de una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
El programa apunta a fortalecer la nutrición de:
Mujeres gestantes
Personas en período de lactancia
Niñas y niños de hasta 3 años que cobran la AUH
A diferencia de otras prestaciones, el Complemento Leche se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones ante ANSES. El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.
Desde el organismo aclaran que, en algunos casos, la acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.
Cuánto cobra una familia con AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
La combinación de estos beneficios genera un ingreso mensual significativamente mayor. En febrero de 2026, una familia con un hijo menor de 3 años que cobra la AUH puede alcanzar un ingreso total estimado de $204.217,80, compuesto por:
$103.276,80: 80% de la AUH (sobre un total de $129.096).
$48.691: Complemento Leche del Plan de los Mil Días.
$52.250: Tarjeta Alimentar por un hijo.
Total: $204.217,80
Este esquema convierte a febrero en uno de los meses con mayor refuerzo económico para los hogares alcanzados por la AUH.
Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en febrero según el DNI
ANSES confirmó que el calendario de pagos de febrero 2026 se organizará según la terminación del DNI del titular: