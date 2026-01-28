AUH con doble refuerzo en febrero: ANSES paga extras y el monto se dispara

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico nuevo. El dinero se acredita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito para la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El beneficio está destinado a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE) .

Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.

Qué es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Otro de los refuerzos clave es el Complemento Leche, creado por la Ley 27.611, que forma parte del Plan de los Mil Días. Se trata de una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El programa apunta a fortalecer la nutrición de:

Mujeres gestantes

Personas en período de lactancia

Niñas y niños de hasta 3 años que cobran la AUH

A diferencia de otras prestaciones, el Complemento Leche se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones ante ANSES. El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.

Desde el organismo aclaran que, en algunos casos, la acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.

Cuánto cobra una familia con AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

La combinación de estos beneficios genera un ingreso mensual significativamente mayor. En febrero de 2026, una familia con un hijo menor de 3 años que cobra la AUH puede alcanzar un ingreso total estimado de $204.217,80, compuesto por:

$103.276,80: 80% de la AUH (sobre un total de $129.096).

$48.691: Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

$52.250: Tarjeta Alimentar por un hijo.

Total: $204.217,80

Este esquema convierte a febrero en uno de los meses con mayor refuerzo económico para los hogares alcanzados por la AUH.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en febrero según el DNI

ANSES confirmó que el calendario de pagos de febrero 2026 se organizará según la terminación del DNI del titular: