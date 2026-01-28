En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH con doble refuerzo en febrero: ANSES paga extras y el monto se dispara

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en febrero de 2026 un doble refuerzo. Qué incluye, cuáles son los montos y cómo se compone el calendario de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante febrero de 2026 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un ingreso reforzado, gracias a la combinación del aumento mensual y dos pagos adicionales que se acreditan de manera automática.

Atención beneficiarios: ANSES actualizó asignaciones y redefinió los límites de ingresos

Además, el organismo previsional oficializó los nuevos montos vigentes tanto para la AUH como para jubilaciones y pensiones, en línea con la actualización establecida para el segundo mes del año.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en febrero 2026

Uno de los refuerzos más importantes es la Tarjeta Alimentar, que continúa sin cambios en sus valores, pero se paga de forma complementaria a la AUH.

Los montos que se acreditan durante el calendario de pagos de febrero son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres hijos o más: $108.062

Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico nuevo. El dinero se acredita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito para la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El beneficio está destinado a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.

ANSES_calendario

Qué es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Otro de los refuerzos clave es el Complemento Leche, creado por la Ley 27.611, que forma parte del Plan de los Mil Días. Se trata de una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El programa apunta a fortalecer la nutrición de:

  • Mujeres gestantes

  • Personas en período de lactancia

  • Niñas y niños de hasta 3 años que cobran la AUH

A diferencia de otras prestaciones, el Complemento Leche se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones ante ANSES. El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.

Desde el organismo aclaran que, en algunos casos, la acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.

Cuánto cobra una familia con AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

La combinación de estos beneficios genera un ingreso mensual significativamente mayor. En febrero de 2026, una familia con un hijo menor de 3 años que cobra la AUH puede alcanzar un ingreso total estimado de $204.217,80, compuesto por:

  • $103.276,80: 80% de la AUH (sobre un total de $129.096).

  • $48.691: Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

  • $52.250: Tarjeta Alimentar por un hijo.

  • Total: $204.217,80

Este esquema convierte a febrero en uno de los meses con mayor refuerzo económico para los hogares alcanzados por la AUH.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en febrero según el DNI

ANSES confirmó que el calendario de pagos de febrero 2026 se organizará según la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: martes 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

  • DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero

Se habló de
AUH ANSES Tarjeta Alimentar
