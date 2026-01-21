En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH: ANSES confirmó el refuerzo de $108.000 y aclaró quiénes lo cobran

ANSES confirmó cómo funciona en febrero un refuerzo clave para la AUH, que puede alcanzar los $108.000 según el grupo familiar. El beneficio no se ajusta por inflación, pero sigue siendo determinante en el ingreso total.

AUH: ANSES confirmó el refuerzo de $108.000 y aclaró quiénes lo cobran

AUH: ANSES confirmó el refuerzo de $108.000 y aclaró quiénes lo cobran

ANSES y AUH vuelven a concentrar la atención en febrero por un esquema de cobro que no se explica solo por el aumento mensual. Además del ajuste automático de la asignación, se mantiene un refuerzo que incide de manera directa en el monto final que reciben miles de familias.

La AUH de ANSES convive con un beneficio complementario que no se actualiza por inflación y que, según la cantidad de hijos, puede representar una parte significativa del ingreso mensual. En ese contexto, el refuerzo vuelve a ocupar un lugar central.

Durante febrero, este esquema se mantiene sin cambios y define diferencias importantes entre hogares, más allá del porcentaje de aumento aplicado a la asignación principal.

Qué es el refuerzo de hasta $108.000 que paga ANSES con la AUH

AUH_ANSES
AUH: ANSES confirmó el refuerzo de $108.000 y aclaró quiénes lo cobran

El refuerzo de hasta $108.062 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que reciben la AUH.

Este beneficio no se cobra como una prestación independiente. El monto se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se acredita la asignación y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.

El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extracción de efectivo ni uso para otros consumos.

Cuáles son los montos vigentes del refuerzo en febrero

En febrero, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores que en enero. Los montos vigentes son:

  • $52.250 para familias con un hijo,

  • $81.936 para familias con dos hijos,

  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Estos importes no se modifican por el índice de inflación y dependen de definiciones administrativas, a diferencia de la AUH, que se ajusta mensualmente.

Por qué el refuerzo no aumenta junto con la AUH

Mientras la AUH se actualiza todos los meses según el IPC, la Tarjeta Alimentar queda fuera del esquema de movilidad automática que rige desde 2024.

Esto explica por qué, aun en meses con aumento de la asignación, el refuerzo permanece sin cambios. La diferencia entre ambos mecanismos impacta directamente en el ingreso total que reciben las familias.

Desde ANSES aclaran que, hasta el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización del beneficio alimentario.

Quiénes cobran el refuerzo junto con la AUH de ANSES

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

  • Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE,

  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción específica. La condición principal es tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en las bases de ANSES.

