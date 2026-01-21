AUH: ANSES confirmó el refuerzo de $108.000 y aclaró quiénes lo cobran

Este beneficio no se cobra como una prestación independiente. El monto se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se acredita la asignación y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.

El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extracción de efectivo ni uso para otros consumos.

Cuáles son los montos vigentes del refuerzo en febrero

En febrero, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores que en enero. Los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo,

$81.936 para familias con dos hijos,

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Estos importes no se modifican por el índice de inflación y dependen de definiciones administrativas, a diferencia de la AUH, que se ajusta mensualmente.

Por qué el refuerzo no aumenta junto con la AUH

Mientras la AUH se actualiza todos los meses según el IPC, la Tarjeta Alimentar queda fuera del esquema de movilidad automática que rige desde 2024.

Esto explica por qué, aun en meses con aumento de la asignación, el refuerzo permanece sin cambios. La diferencia entre ambos mecanismos impacta directamente en el ingreso total que reciben las familias.

Desde ANSES aclaran que, hasta el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización del beneficio alimentario.

Quiénes cobran el refuerzo junto con la AUH de ANSES

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive ,

Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE ,

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción específica. La condición principal es tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en las bases de ANSES.